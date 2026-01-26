Esteri

Gli agenti dell’ICE sotto accusa. Tensione crescente negli Stati Uniti

Due persone uccise e una ferita in recenti operazioni federali a Minneapolis, aumentando tensioni e proteste contro l’ICE.

di Marzio Amoroso - 26 Gennaio 2026

Gli agenti dell’ICE negli ultimi giorni dominano il dibattito pubblico americano, segnando un clima sempre più teso attorno alle operazioni federali condotte a Minneapolis. L’attenzione nazionale è stata catalizzata da due sparatorie mortali avvenute nel giro di poche settimane. Episodi che hanno riacceso il confronto politico e sociale sul ruolo delle forze federali nell’applicazione delle leggi sull’immigrazione. La presenza degli agenti ICE è stata percepita come invasiva da una parte della popolazione, mentre altri sostengono che le operazioni sono necessarie per la sicurezza interna.

Due morti in poche settimane

A Minneapolis, la tensione è esplosa dopo la morte di Alex Pretti, infermiere di terapia intensiva, colpito durante un’operazione federale. L’episodio è stato definito il secondo omicidio in città nel giro di poche settimane, dopo la morte di Renee Good, anch’essa uccisa durante un intervento condotto da agenti federali. Le circostanze sono state riprese da più angolazioni e diffuse rapidamente, alimentando proteste e richieste di chiarimenti da parte della comunità locale.

L’uomo inizialmente secondo alcuni testimoni aveva solo un cellulare in mano. Dopo essere stato immobilizzato e ucciso con dei colpi di pistola è spuntata una pistola. Gli agenti dichiarano che Pretti la brandiva in mano. Le immagini pubbliche però sembrano raccontare tutt’altra storia.

Le autorità cittadine hanno confermato che le operazioni sono state condotte da personale federale legato al Department of Homeland Security, mentre la popolazione ha chiesto con forza maggiore trasparenza. Le proteste sono state descritte come spontanee e diffuse, con manifestanti che hanno chiesto il ritiro degli agenti dalle strade della città.

Un terzo episodio e un clima sempre più instabile

Oltre ai due decessi, un terzo intervento ha provocato il ferimento non mortale di un’altra persona, confermando che la situazione è diventata un punto critico per l’intero Minnesota. Le autorità locali hanno dichiarato che si tratta almeno del terzo episodio recente in cui agenti federali hanno sparato durante operazioni sul territorio urbano.

Questo susseguirsi di eventi ha alimentato un dibattito nazionale sulla gestione dell’immigrazione e sull’uso della forza da parte delle agenzie federali. Le critiche sono state rivolte non solo alle modalità operative, ma anche alla mancanza di coordinamento con le autorità locali, che hanno chiesto un intervento politico immediato per evitare ulteriori escalation.

Una questione che supera i confini del Minnesota

Gli agenti ICE sono diventati simbolo di una frattura profonda nel Paese, da un lato chi invoca un controllo più rigido dell’immigrazione, dall’altro chi denuncia un uso eccessivo della forza e una gestione percepita come fuori controllo. Le morti di Pretti e Good hanno trasformato Minneapolis in un epicentro di protesta, ma il dibattito si è esteso rapidamente a livello nazionale, coinvolgendo politici, associazioni e persino il mondo dello sport, che ha espresso solidarietà alle vittime e alle loro famiglie.

Perché esiste l’ICE

Gli agenti dell’ICE operano in un’agenzia relativamente giovane ma nata da una frattura storica. La U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) è stata istituita il 1° marzo 2003, nell’ambito della grande riorganizzazione della sicurezza interna seguita agli attentati dell’11 settembre 2001. La sua creazione è stata prevista dall’Homeland Security Act del 2002 e voluta dall’amministrazione del presidente George W. Bush, con l’obiettivo di concentrare in un’unica struttura funzioni prima disperse tra Immigration and Naturalization Service e U.S. Customs Service.

I numeri della milizia

Sempre più spesso si sente definire l’ICE una milizia. Questo perché si muovono in gruppo, armati fino ai denti con fucili d’assalto, pistole e granate. Le loro macchine non sono identificabili, le loro azioni hanno un approccio paramilitare, sono in tenuta antisommossa e a volto coperto.

Ad oggi si contano quasi 22mila unità, oltre il doppio di gennaio 2025. Il presidente Donald Trump in questi giorni ha dichiarato che aumenterà il budget dell’ICE fino a 75 miliardi di dollari entro il 2029, aumentando di circa 8 volte rispetto all’attuale. Fa molto discutere anche la nuova modalità di reclutamento, rendendolo più accessibile ai giovani. Tempi di addestramento dimezzati da 5 mesi a meno di 2 e l’annullamento di tutti i debiti universitari.