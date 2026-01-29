Italpress Notizie Spettacoli

Gorizia ospiterà il 31 maggio il data zero del Cremonini Live26

di Italpress - 29 Gennaio 2026

MILANO (ITALPRESS) – Sarà Cesare Cremonini a essere protagonista del primo grande concerto nella riqualificata area dell’Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta di Gorizia, che il 31 maggio ospiterà la data zero del tour Cremonini Live26. Il concerto fa parte della rassegna “GoToPordenone&Friends”, programma che unisce Nova Gorica – Gorizia 2025 Capitale europea della cultura a Pordenone Capitale italiana della cultura 2027. Una serie di eventi tra mostre, concerti di artisti internazionali e altre iniziative per valorizzare e coinvolgere tutto il territorio regionale nel 2026.

La location che ospiterà la tappa dell’artista è frutto del recupero e della valorizzazione dell’area, considerata una testimonianza significativa dell’architettura aeronautica e un elemento identitario per il territorio, che promette di diventare un grande parco della musica del Friuli Venezia Giulia.

La data di Gorizia è organizzata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con PromoTurismoFVG, Comune di Gorizia, Live Nation Italia, FVG Music Live e Vigna PR. I biglietti per il concerto di Gorizia saranno disponibili da domani alle ore 10.00 su Eilo.it, Ticketmaster.it e Ticketone.it. Info su livenation.it/cremonini

“È un grande orgoglio per la Regione Friuli Venezia Giulia poter ospitare la data zero dell’attesissimo tour di Cesare Cremonini, che torna ad abbracciare il pubblico sulla scia del grande successo del suo ultimo album, confermandosi tra i protagonisti assoluti della scena musicale italiana e internazionale – dichiara Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia – Un evento di assoluto rilievo che rafforza il ruolo del nostro territorio come luogo capace di attrarre produzioni culturali di altissimo livello. La Capitale europea della Cultura non esaurisce la sua eco e Gorizia si conferma città transfrontaliera vocata ai grandi eventi, in grado di coniugare cultura, musica e promozione del territorio. Cesare Cremonini è un artista dalla forte identità italiana e, come tutte le grandi voci del pop moderno, ha saputo attraversare non solo le generazioni ma anche i confini, parlando a un pubblico ampio e internazionale. Un artista di respiro globale che sceglie Gorizia per anticipare di una settimana il doppio concerto di Roma e la successiva tappa milanese. L’aeroporto Duca d’Aosta si trasformerà così in un grande parco della musica, uno spazio aperto e simbolico dedicato agli spettacoli dal vivo, capace di valorizzare ulteriormente la vocazione culturale e turistica della nostra regione”.

Con oltre 250.000 biglietti già venduti, il Cremonini Live26 si distingue perché non si limita a occupare grandi luoghi, ma li trasforma in eventi unici, progettati in relazione agli spazi che li ospitano. Un disegno che racconta molto più di una somma di date, e che restituisce al live la sua natura di esperienza collettiva, vissuta nel presente. Il tour segna un passaggio preciso e non replicabile nella carriera di Cesare Cremonini: quello di un artista in grado di abitare luoghi iconici con un progetto live solido, riconoscibile e profondamente contemporaneo, trasformando ogni appuntamento in un atto creativo.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).