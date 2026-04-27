Politica

Grazia a Minetti, il Quirinale chiede approfondimenti a Nordio

La lettera giunta dal Colle, la richiesta che può cambiare tutto: "Supposta falsità"

di Martino Tursi - 27 Aprile 2026

Si complica, eccome, l’affare relativo alla grazia per Nicole Minetti: il Quirinale avrebbe scritto al Ministero della Giustizia per chiedere approfondimenti e informazioni. Innanzitutto sui presupposti che avrebbero indotto il Colle a indirizzarsi verso un provvedimento di grazia, appunto, nei confronti dell’ex consigliere regionale lombardo coinvolta nell’indagine sul caso Ruby. Un fatto di cui ha dato notizia direttamente, come riporta tra gli altri anche Ansa, l’ufficio stampa della Presidenza della Repubblica.

Grazia a Minetti, il Quirinale chiede approfondimenti

La missiva è chiarissima in tal senso. “In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti adottato dal Presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia – scrivono dal Quirinale – , lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza, su indicazione del Signor Presidente prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa”.