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Europei a rischio e club fuori dalle coppe? Cosa c’è davvero dietro l’allarme UEFA sulla FIGC

Il caso commissariamento FIGC che agita il calcio italiano

di Marzio Amoroso - 27 Aprile 2026

L’ipotesi di un commissariamento della FIGC da parte della politica è diventata, in poche ore, uno dei temi più esplosivi del calcio italiano. Sullo sfondo ci sono le inchieste che hanno riacceso il dibattito sulla governance del sistema, ma il nodo vero è un altro. Fino a che punto il governo può intervenire senza violare i paletti fissati da UEFA e FIFA sull’autonomia delle federazioni sportive nazionali. Nel dibattito pubblico è circolata una ricostruzione pesantissima, in caso di commissariamento politico della Federcalcio, l’Italia rischierebbe la revoca degli Europei 2032, organizzato in tandem con la Turchia, e l’esclusione delle squadre italiane dalle coppe europee. Uno scenario che, da solo, basta a incendiare tifosi, club e istituzioni.

La smentita della UEFA

Secondo alcune ricostruzioni mediatiche, il presidente della Lega Serie A avrebbe raccolto un messaggio molto duro da parte dei vertici UEFA, niente Europei in Italia e stop alle squadre italiane nelle competizioni europee se la FIGC venisse commissariata per decisione politica. È importante però distinguere con chiarezza tra ciò che viene raccontato come retroscena e ciò che è stato messo nero su bianco. La UEFA ha smentito di aver minacciato l’esclusione dei club italiani o la revoca di Euro 2032 e ha negato contatti formali in cui sarebbero state pronunciate frasi di questo tipo. L’organismo europeo ha ribadito soltanto di seguire con attenzione la situazione italiana, senza entrare nel merito di scenari punitivi. Ad oggi, quindi, non esiste alcun atto ufficiale UEFA che annunci sanzioni contro l’Italia o contro le sue squadre.

Le regole UEFA su interferenze politiche e il margine di rischio reale

Al netto delle smentite, il tema non è affatto chiuso. I regolamenti di UEFA e FIFA sono chiarissimi, le federazioni nazionali devono essere autonome e libere da interferenze governative. Quando questo principio viene violato, la sanzione estrema può essere la sospensione della federazione, con conseguente esclusione delle nazionali e dei club dalle competizioni internazionali. È già accaduto in passato ad altri Paesi, quando i governi sono intervenuti direttamente nella gestione delle federazioni. Per questo, qualsiasi ipotesi di commissariamento “calato dall’alto” viene osservata con estrema attenzione. Il punto non è tanto l’esistenza di una minaccia formale per i prossimi Europei, quanto la percezione, a Nyon e a Zurigo, che la politica stia superando il confine dell’indirizzo legittimo per entrare nel controllo diretto.

Il ruolo del CONI e la linea di equilibrio della politica

In questo quadro, il CONI si muove con grande prudenza. Un eventuale commissariamento della FIGC deve poggiare su basi giuridiche solide e non può apparire come un atto di ingerenza politica nella vita di un ente che, per gli standard internazionali, deve restare autonomo. Ogni passo falso aprirebbe non solo contenziosi interni, ma anche un fronte delicatissimo con UEFA e FIFA.