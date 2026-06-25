Greenpeace punta le termocamere sui rider: superfici fino a 80 gradi

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A Roma monitoraggio anche nei cantieri, picchi fino a quasi 100°C

di Askanews - 25 Giugno 2026

Milano, 25 giu. (askanews) – Le immagini della termocamera mostrano l’asfalto e le superfici di lavoro arroventate dall’ondata di caldo che sta investendo l’Italia. A Roma, durante una giornata da bollino rosso, Greenpeace e Cgil hanno monitorato alcuni luoghi di lavoro frequentati da rider e operai, rilevando temperature superficiali molto elevate.

Nell’area della stazione Termini, punto di ritrovo per molti rider, la termocamera ha registrato picchi superiori agli 80 gradi. Nei cantieri monitorati in zona Piazza Bologna e all’Università La Sapienza sono stati rilevati valori superficiali compresi tra 60 e quasi 100 gradi, con le temperature più elevate registrate in prossimità di una gru in funzione.

Le misurazioni riguardano le superfici e non la temperatura dell’aria, ma secondo Greenpeace rappresentano un segnale delle condizioni estreme a cui sono esposti molti lavoratori che trascorrono ore all’aperto durante le ondate di calore. Secondo un’analisi diffusa dall’associazione, tra il 25 e il 27 giugno fino a un milione e mezzo di lavoratori in Italia potrebbero essere esposti a un elevato rischio legato al caldo estremo.