Cronaca

Barboni (FN) denunciato dal migrante: Vannacci lo scarica

Il militante del partito di Roberto Vannacci aveva filmato l'aggressione rivendicando il gesto sui social

di Angelo Vitale - 14 Luglio 2026

San Benedetto del Tronto: migrante picchiato in strada, denunciato l’esponente di Futuro Nazionale Giuseppe Barboni.

Migrante picchiato, denunciato Barboni di FN

Si apre un caso giudiziario e politico dopo l’aggressione avvenuta qualche giorno fa a San Benedetto del Tronto. La vittima, un cittadino iracheno, ha sporto denuncia presentando 14 giorni di prognosi. La Procura di Ascoli Piceno si appresta ad aprire un fascicolo per lesioni personali contro l’imprenditore militante del movimento di destra.

La vicenda dell’aggressione avvenuta lo scorso 11 luglio a San Benedetto del Tronto approda ufficialmente in Procura, rianimando l’aspro dibattito pubblico sui limiti della legalità e sui pericoli dell’autodifesa.

Il cittadino iracheno rimasto vittima del pestaggio ha infatti depositato una formale denuncia contro il suo aggressore, identificato nell’imprenditore locale e militante del movimento politico Futuro Nazionale, Giuseppe Barboni.

La dinamica e la denuncia in Procura

Secondo quanto ricostruito, l’episodio si è consumato quando il cittadino straniero stava occupando indebitamente la sede stradale. Di fronte a questa situazione, anziché allertare le forze dell’ordine, Barboni è intervenuto direttamente. L’uomo è stato aggredito e colpito ripetutamente.

A inchiodare l’esponente di Futuro Nazionale è stato, paradossalmente, un contenuto autoprodotto. L’imprenditore aveva infatti filmato l’intera scena per poi pubblicare il video del pestaggio sulla propria pagina Facebook, rivendicando di fatto il gesto.

La vittima ha allegato alla denuncia un referto medico che attesta 14 giorni di prognosi per le ferite riportate. Di conseguenza, la Procura della Repubblica di Ascoli Piceno si appresta ad aprire un fascicolo d’indagine a carico di Barboni, ipotizzando il reato di lesioni personali.

Non paga la giustizia “fai-da-te”

Il caso aveva immediatamente travalicato i confini della cronaca locale per trasformarsi in elemento di dibattito sulla . Localmente, alcuni residenti avevano sottolineato l’esasperazione generata da episodi come quello di cui si era reso protagonista il cittadino irakeno.

E Vannacci lo scarica



Vedo solo oggi quel filmato, io sono sempre stato contro la violenza se non giustificata da necessità di difesa, e questo non mi sembra il caso….”. Lo dice all’Adnkronos Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale, prendendo così le distanze dall’imprenditore Giuseppe Barboni, campione di lotta greco-romana ed esponente marchigiano di Futuro Nazionale, che sabato sera ha preso a pugni Michael Habeeb Jousif.