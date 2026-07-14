Iran, Netanyahu: Israele risponderà ad attacchi con molta più forza

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"Siamo preparati a ogni scenario"

di Askanews - 14 Luglio 2026

Gerusalemme, 14 lug. (askanews) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha avvisato l’Iran che Israele risponderà in modo “molto più forte” di quanto avvenuto in passato in caso di un attacco sul suo territorio.

“Siamo preparati a ogni scenario”, ha dichiarato Netanyahu in una conferenza stampa nella città di Dimona, nel Negev. “Ho un messaggio per i leader iraniani: non contate sulla calma se ci attaccate”, ha continuato. “Non aspettatevi che si ripeta quanto accaduto in passato, perché non ci sarà una ripetizione. La risposta precedente è stata abbastanza forte, ma qualsiasi ulteriore tentativo di danneggiarci incontrerà una risposta diversa, molto più forte”, ha sottolineato Netanyahu riferendosi – spiega il Times of Israel – agli attacchi contro impianti petrolchimici iraniani avvenuti l’8 giugno scorso come reazione agli attacchi missilistici iraniani contro Israele.

In risposta agli attacchi degli Stati Uniti sul suo territorio, l’Irana sta colpendo gli alleati degli Stati Uniti in tutto il Medio Oriente, inclusa la vicina Giordania.