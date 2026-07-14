Attualità

Italia ancora nella morsa del caldo, bollino rosso e allerta meteo per temperature roventi

Allerta meteo per la terza ondata di calore, temperature roventi in Italia

di Gianluca Pascutti - 14 Luglio 2026

L’Italia è entrata nella fase più critica della terza ondata di calore dell’estate. Un potente anticiclone africano sta spingendo le temperature roventi su gran parte del Paese. I valori massimi oscillano tra 31 e 39 gradi, con punte oltre i 40 gradi nelle regioni più esposte.

Le zone interne di Sicilia e Sardegna sono tra le aree più a rischio. Qui si possono raggiungere picchi vicini ai 44 gradi, soprattutto lontano dalla costa. Il nuovo bollettino di allerta meteo segnala un quadro in rapido peggioramento, con effetti diretti sulla salute.

Le città più a rischio oggi

Il bollettino di oggi segnala il bollino rosso in diverse città italiane, con condizioni di caldo estremo e rischio per la salute anche delle persone sane. Le città coinvolte sono Brescia, Firenze, Perugia e Torino. In queste aree le temperature elevate, unite all’umidità, rendono necessario evitare le attività all’aperto nelle ore centrali della giornata. Il livello di bollino arancione riguarda undici città, dove il caldo rappresenta un rischio concreto soprattutto per anziani, bambini e persone con patologie. Le città interessate sono Genova, Verona, Bologna, Ancona, Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Campobasso e Cagliari. Qui le autorità invitano a seguire con attenzione le misure di prevenzione e a limitare gli spostamenti nelle ore più calde.

Bollino rosso condizioni climatiche critiche

Il livello massimo di allerta, il bollino rosso, riguarda diverse città italiane. Questo codice indica condizioni climatiche critiche, con rischio per la salute anche delle persone sane. Il bollino rosso segnala un caldo estremo, combinato con umidità elevata e scarsa ventilazione. In queste città è sconsigliato uscire nelle ore centrali della giornata. Le autorità invitano a prestare attenzione ad anziani, bambini e persone con patologie croniche.

Bollino arancione e giallo, preallerta e rischio per i fragili

Accanto al bollino rosso, il bollettino segnala anche il bollino arancione. Questo livello indica un rischio elevato per i soggetti fragili, come anziani e cardiopatici. Le città in bollino arancione devono adottare misure di prevenzione mirate, con servizi di assistenza e monitoraggio. Il bollino giallo rappresenta una fase di preallerta. Il caldo è intenso, ma gli effetti sulla popolazione sono più contenuti. Resta comunque necessario seguire le indicazioni di prudenza, soprattutto nelle ore più calde.

Temperature roventi e impatto sulla vita quotidiana

Le temperature roventi stanno cambiando la routine di molte città italiane. Si registrano notti tropicali, con valori che restano alti anche dopo il tramonto. Questo rende più difficile il riposo e aumenta la sensazione di affaticamento. Nelle grandi città il caldo si somma all’effetto isola di calore urbana. Asfalto, cemento e traffico trattengono il calore, facendo salire ulteriormente le temperature percepite.

Sicurezza e prevenzione durante l’ondata di calore

Il nuovo bollettino di allerta meteo conferma una situazione da seguire con attenzione. Le istituzioni invitano a limitare le attività all’aperto nelle ore centrali. È fondamentale bere molta acqua, evitare alcolici e indossare abiti leggeri.

Leggi Tutte le News di Attualità