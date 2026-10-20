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C’è la crisi ma non per Halliburton, utili per mezzo miliardo

Trimestrale da incorniciare per la major Usa dell'energia. Miller: "Crescita pluriennale per il settore petrolifero"

di Paolo Diacono - 20 Ottobre 2026

Halliburton brinda a un’ottima trimestrale che porta in dote utili pari a poco più di mezzo miliardo di dollari. E non è tutto. La società Usa, a buon diritto tra le nuove (e non più sette) sorelle di Big Oil, sciorina numeri e dati che restituiscono uno scenario di solidità per i suoi conti. L’utile rettificato ammonta, nel terzo trimestre del 2026, a 501 milioni di dollari. Un ottimo aumento rispetto ai 461 milioni messi a referto nel periodo precedente. Ma sale pure l’Ebitda rettificato che ammonta adesso a un miliardo netto di dollari. Anche questo parametro è in risalita rispetto ai 948 milioni del secondo trimestre.

Tutti i numeri di Halliburton

Tanto potrebbe bastare. E invece no. Perché in casa Halliburton si festeggia pure la crescita dell’utile operativo rettificato a 731 milioni di dollari (partiva da 683 milioni). E tutto senza movimentare chissà che il fatturato che, nel terzo trimestre di quest’anno, si attesta a 5,7 miliardi di dollari. Perfettamente in linea con i dati del periodo tra marzo e giugno scorsi. Le migliori performance arrivano dagli scenari che, paradossalmente, sarebbero i più turbolenti. A cominciare dal Medio Oriente, e poi dall’Asia, dove Halliburton ha generato qualcosa, in termini di ricavi, pari a 1,4 miliardi di dollari. Numeri impressionati pari a un aumento dell’8 per cento. Dati che hanno fatto schizzare il valore delle azioni.

“Una crescita pluriennale per il settore”

Il Ceo Jeff Miller prevede grandi cose, e non solo per Halliburton. “Sono soddisfatto dei risultati di Halliburton nel terzo trimestre. I ricavi hanno superato le nostre aspettative e abbiamo compiuto passi importanti verso il miglioramento dei nostri margini”. E quindi. “Sono trascorsi altri tre mesi nel contesto di una delle più grandi crisi energetiche della storia. Prevedo che l’impegno volto a ripristinare la produzione, ricostituire le scorte e rafforzare la sicurezza energetica determinerà una crescita pluriennale della domanda di servizi per il settore petrolifero”.

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