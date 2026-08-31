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Hyundai i20, più tecnologia e sicurezza per il Model Year 2027

di Italpress - 31 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – Hyundai presenta la nuova i20 Model Year 2027, evoluzione della compatta di segmento B del brand coreano. Forte di una crescita del 16% nel primo semestre del 2026, con quasi 1.000 immatricolazioni in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, Hyundai i20 prosegue il proprio percorso di aggiornamento introducendo nuove tecnologie dedicate alla sicurezza e alla connettività, per offrire livelli sempre più elevati di innovazione, comfort e appeal. Un aggiornamento che conferma l’efficace struttura della gamma, in termini di motorizzazioni, allestimenti e dotazioni, con un elevato controvalore offerto ai clienti italiani. La principale novità del MY27 è rappresentata dall’introduzione del Next Generation eCall con connettività 5G, evoluzione del sistema di chiamata automatica di emergenza che consente una comunicazione più precisa e affidabile con i servizi di soccorso in caso di incidente o situazione critica. Grazie alla nuova architettura di connettività, il sistema supporta una trasmissione dei dati più efficace, contribuendo a migliorare la rapidità e l’accuratezza della risposta nelle situazioni di emergenza. Un aggiornamento che rafforza ulteriormente l’approccio Hyundai alla sicurezza, integrando tecnologie sempre più avanzate a supporto degli utenti nella guida quotidiana.Hyundai i20 prevede la motorizzazione 1.0 T-GDI da 90 CV alimentata a benzina (abbinabile sia al cambio manuale a 6 rapporti sia alla trasmissione automatica 7DCT a doppia frizione) o a GPL (disponibile solo con cambio manuale a 6 rapporti). L’offerta si articola nelle versioni Dark Line, Connectline e Prime, proponendo differenti dotazioni e personalità: dalla dotazione completa e tecnologica della Connectline, alla personalità distintiva della Dark Line, fino ai contenuti premium della top di gamma Prime.Con il Model Year 2027, Hyundai conferma i prezzi di listino di i20, mantenendo invariato il posizionamento competitivo della gamma. La proposta parte da 19.900 euro per la versione Dark Line 1.0 T-GDI 90 CV con cambio manuale a 6 rapporti, mentre la versione Dark Line con cambio automatico a doppia frizione 7DCT è disponibile a 21.400 euro. La gamma Connectline attacca invece da 22.250 euro con cambio manuale e arriva a 23.750 euro con il cambio 7DCT, mentre la versione Prime è disponibile a partire da 23.750 euro con cambio manuale e da 25.250 euro con trasmissione 7DCT.L’allestimento Connectline si caratterizza per una dotazione particolarmente completa sia sotto il profilo della sicurezza sia della connettività. Già a partire da questa versione sono infatti disponibili i principali sistemi Hyundai SmartSense, tra cui il sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti, il mantenimento attivo della corsia, il riconoscimento dei limiti di velocità e il rilevamento della stanchezza del conducente. La dotazione comprende inoltre cerchi in lega da 16″, quadro strumenti digitale da 10,25″, sistema di navigazione con display touchscreen da 10,25″ compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, servizi Bluelink e sensori di parcheggio posteriori con retrocamera.Dark Line aggiunge alla ricca dotazione della Connectline una caratterizzazione estetica esclusiva, pensata per chi ricerca uno stile più dinamico e distintivo. L’allestimento si distingue per i cerchi in lega da 16″ in nero lucido, il tetto a contrasto nero, le calotte degli specchietti e i montanti in nero, oltre ai rivestimenti interni del cielo e dei montanti anch’essi di colore nero. Un insieme di dettagli che conferisce alla compatta Hyundai un’immagine più sportiva e ricercata, mantenendo invariati i contenuti tecnologici e di sicurezza della versione Connectline. Con il MY27, la i20 Dark Line è ora disponibile anche con il cambio automatico a doppia frizione 7DCT. Al vertice della gamma si colloca i20 Prime, l’allestimento che arricchisce ulteriormente l’esperienza a bordo con contenuti esclusivi dedicati a comfort, tecnologia e design. Rispetto alla Connectline introduce cerchi in lega da 17″, fari Full LED, gruppi ottici posteriori a LED, vetri posteriori oscurati e specchietti ripiegabili elettricamente. L’abitacolo beneficia di interni premium, illuminazione ambiente, climatizzatore automatico, sensore pioggia, specchietto retrovisore elettrocromico e caricatore wireless per smartphone, offrendo un livello di raffinatezza e praticità superiore per gli utenti che desiderano il massimo dalla propria Hyundai i20.

– Foto ufficio stampa Hyundai Italia –(ITALPRESS).