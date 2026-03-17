I 165 anni dell’Unità d’Italia che uniscono le nuove generazioni
“L’Italia è diventata la mia seconda casa e sento che i valori della Costituzione sono la base del nostro futuro”. Si è aperta così, con le parole del tredicenne, di origini egiziane, Eyad Eldisouky, sindaco del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, la Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, nel 165° anniversario dell’Unità d’Italia, proclamata il 17 marzo 1861 a Torino e celebrata, questa mattina, in piazza Carlo Emanuele II.
“Per me l’unità non è solo un concetto storico, ma è quella che vedo ogni mattina entrando in classe – ha continuato Eyad –: siamo ragazzi e ragazze che arrivano da diverse storie, con genitori che parlano lingue diverse, ma che ridono per le stesse cose e si arrabbiano se portiamo a casa brutti voti”.
“Nella nostra Costituzione risuonano le idee di figure illustri: la solidarietà di Mazzini, la libertà di Cavour e lo spirito democratico di Garibaldi – ha aggiunto Alessia Canino, Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze –. Dietro a ogni articolo si nasconde anche il sacrificio di giovani partigiani, soldati, prigionieri che hanno dato la vita, affinché libertà e giustizia fossero scritte sulla carta”.
Davanti al monumento dedicato a Camillo Benso, conte di Cavour, è stata deposta una corona di alloro della Città di Torino per ricordare tutti i Caduti del Risorgimento Italiano. Erano presenti il Gonfalone della Città di Torino, decorato di medaglia d’oro al Valor Militare, il Gonfalone della Regione Piemonte e il Gonfalone della Città Metropolitana di Torino decorati di medaglia d’oro al Merito Civile.
Ad ascoltare l’assessora all’Istruzione della Città di Torino Carlotta Salerno, gli studenti delle classi 5ª B della scuola Primaria Tommaseo, 4ª E della scuola Primaria Poli, 5ª A dell’Istituto Pertini, 5ª A della scuola Ricardi di Netro Pacchiotti Revel e una rappresentanza del Consiglio Comunale dei Ragazzi attraverso la presenza delle consigliere e dei consiglieri delle scuole King-Mila, Spinelli, Marconi-Antonelli, Vivaldi-Murialdo, Frassati, Corso Vercelli-Morricone, Foscolo, Gino Strada, To2, Regio Parco, Tommaseo, Pacchiotti e Pertini.
“Torino è la culla dell’unità nazionale – ha detto l’assessora all’Istruzione Carlotta Salerno –: qui si è lavorato, studiato, scritto e vissuto per l’unità. La presenza di tanti giovani questa mattina ha un significato concreto perché la comunità nazionale oggi è più plurale rispetto al passato. Le scuole racchiudono e tutelano queste differenze. Ricordiamoci che l’unità si costruisce ogni giorno riconoscendo chi ne fa parte nel tentativo di superare frammentazioni e conflitti interni. La Giornata dell’Unità Nazionale non fa parte solo del passato: è una responsabilità attuale in tempi in cui la guerra, purtroppo, torna ad essere presente. E noi dobbiamo essere comunità e tenere insieme tre elementi: memoria, coesione e responsabilità. Memoria per sapere da dove veniamo. Coesione per non lasciare indietro pezzi di società. Responsabilità per rendere credibili le istituzioni agli occhi di tutte e anche dei nuovi cittadini”.
Al termine della cerimonia gli studenti della classe 4ª E della scuola Primaria “Gabriella Poli” hanno eseguito il brano “Canone Swing”, accompagnati dalla Banda del Corpo di Polizia Locale che ha chiuso la cerimonia eseguendo “L’Inno d’Italia”.
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