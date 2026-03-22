Torino

I treni del mare, la Liguria più vicina a Torino

di Redazione - 22 Marzo 2026

Saranno 18 i treni aggiuntivi (2 il venerdì, 5 il sabato e 11 la domenica) che, oltre alla normale programmazione, viaggeranno tra Torino e la Riviera ligure di Ponente. Un’offerta ormai attesa e molto utilizzata, con convogli che registrano numeri importanti e confermano quanto il collegamento ferroviario verso la Riviera sia sempre più centrale per i piemontesi.

C’è un momento, ogni anno, in cui il Piemonte torna a guardare verso sud con un desiderio antico: quello del mare. Non è soltanto una partenza, né un semplice spostamento. È un rito che si rinnova, fatto di binari che scendono tra colline e gallerie, inseguendo l’odore della salsedine fino alla Riviera ligure.

Da giovedì 2 aprile, con l’arrivo delle festività pasquali e poi nei fine settimana, tornano i “treni del mare”: convogli che non sono solo mezzi di trasporto, ma fili tesi tra due mondi, tra la pianura e l’orizzonte aperto. Un ponte di ferro e memoria che unisce il Piemonte alla Liguria, riportando in vita una tradizione che sa di valigie leggere, di partenze all’alba e di finestrini spalancati sul vento.

Negli anni, questo servizio è cresciuto insieme al desiderio dei viaggiatori. Sempre più persone scelgono il treno per raggiungere la Riviera di Ponente, trasformando il viaggio stesso in parte dell’esperienza: un’alternativa all’auto, certo, ma soprattutto un modo diverso di arrivare, più lento, più umano, più vicino al paesaggio.

«I treni del mare si confermano anche quest’anno un servizio strategico per il Piemonte», sottolinea l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi. E i numeri lo raccontano chiaramente: 18 convogli aggiuntivi si affiancheranno alla programmazione ordinaria — due il venerdì, cinque il sabato e undici la domenica — disegnando una rete più fitta, quasi a voler accorciare la distanza tra Torino e il blu del Mediterraneo.

Sono treni pieni di attese e ritorni, di famiglie, di giovani in cerca di sole, di viaggiatori abituali che conoscono a memoria ogni curva della linea. Treni che attraversano il tempo prima ancora che lo spazio, riportando alla luce una consuetudine che appartiene alla storia condivisa di queste due regioni.

Dietro questo servizio c’è una visione più ampia: investire nella mobilità ferroviaria, renderla competitiva, alleggerire il traffico delle strade che, nei giorni di punta, si trasformano in lunghi serpentoni verso la costa. Ma c’è anche qualcosa di più sottile, meno misurabile: la qualità del viaggio, il piacere di partire senza fretta, il ritorno a un modo di muoversi che lascia spazio allo sguardo.

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