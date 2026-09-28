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Il 16 ottobre esce “Tutto è possibile. Atto II”: il secondo capitolo dell’ultimo disco di Geolier

di Italpress - 28 Settembre 2026

NAPOLI (ITALPRESS) – Quella appena trascorsa è stata per Geolier un’estate impossibile da dimenticare: ha radunato oltre 300.000 fan nel corso del suo primo tour nei maggiori stadi italiani, ha dichiarato immediatamente sold out 6 date al Maradona previste nel 2027, è tornato più volte primo in classifica Album Fimi con il suo ultimo disco uscito a gennaio, ha esordito alla #1 di Apple Music raggiungendo la vetta delle classifiche di Amazon Music, della Spotify Daily Top Songs e tra i brani di tendenza su YouTube con il suo ultimo singolo “Per noi” feat Achille Lauro ed è stato l’artista più premiato ai BYD Music Awards.

A coronamento di un anno da vero protagonista, in cui Geolier ha continuato a superare sé stesso e ad alzare sempre più l’asticella, non poteva non fare un ultimo regalo ai suoi fan e dare via al countdown di “Tutto è possibile. Atto II“ il secondo capitolo del suo ultimo disco, già certificato quadruplo platino, in uscita il 16 ottobre.

Ancora nuova musica in arrivo per il rapper napoletano che l’estate prossima sarà impegnato in “Napoli è casa tua”: non un semplice live, ma un’esperienza in 6 atti pensata per far immergere i fan di tutta Italia nel suo mondo.

Il progetto live, che porterà oltre 300.000 persone nel capoluogo campano per sei concerti allo Stadio Diego Armando Maradona, ha raddoppiato il primato dell’artista e firmato un nuovo record nella sua città.

-Foto ufficio stampa Helpmedia-

(ITALPRESS).