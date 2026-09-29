Torino

La tessera Junior Gtt per oltre 5mila bambini di Torino arriva a casa

di Redazione - 29 Settembre 2026

Arriverà direttamente a casa, senza bisogno di recarsi negli uffici, la tessera Junior Gtt per oltre 5mila bambine e bambini di Torino che hanno compiuto o compiranno 3 anni nel corso dell’anno. Il documento, completamente gratuito e valido fino al compimento degli 11 anni, permette ai più piccoli di viaggiare gratuitamente sui mezzi del trasporto pubblico torinese, in città e nell’area suburbana.

A caratterizzare questa nuova iniziativa ci sarà anche un simpatico coniglietto, la nuova mascotte stampata sulla tessera, che diventerà un’immagine familiare per bambine e bambini e il simbolo di un percorso pensato per avvicinarli al trasporto pubblico in modo semplice e divertente.

“Un’iniziativa – spiega il sindaco Stefano Lo Russo – pensata per avvicinare le nuove generazioni fin dalla più tenera età al trasporto pubblico. È un investimento sul futuro di Torino: una città dove si impara fin da piccoli a spostarsi in tram, bus e metro, è una città sempre più a misura d’uomo, vivibile e sostenibile. Alla consegna della tessera ai più piccoli seguirà poi quella agli over 65, un altro pubblico per cui sono previste agevolazioni per incentivarne gli spostamenti con il trasporto pubblico locale”.

“Questa iniziativa è il nostro benvenuto a bordo alle generazioni di domani, un invito ad accompagnare i più piccoli nei loro primi passi verso l’autonomia per imparare a vivere e rispettare la città – spiega Guido Mulè, Amministratore Delegato di Gtt -. Con la consegna della tessera a domicilio, la mobilità pubblica entra con semplicità nella vita quotidiana delle famiglie, azzera la burocrazia e mette al primo posto le persone. Così ogni viaggio diventa un’esperienza condivisa e un’abitudine naturale per il futuro.”

Le bambine e i bambini dai 4 agli 11 anni possono continuare a richiedere la tessera presso i Centri di Servizio al Cliente Gtt, senza più il contributo di 3 euro finora previsto.

La tessera, però, non è tutto. Il coniglietto diventerà anche il protagonista di un percorso digitale dedicato ai più piccoli: sul sito Gtt, raggiungibile tramite il QR code presente nella lettera che accompagna la tessera, un’animazione racconterà le sue avventure sui mezzi e mostrerà, attraverso il gioco, i primi gesti da imparare: validare il titolo di viaggio alla salita, riconoscere una fermata, utilizzare correttamente il servizio. Piccoli gesti che, condivisi con i genitori, aiutano bambine e bambini a prendere familiarità con la città e con il trasporto pubblico, favorendo nel tempo consapevolezza, senso dell’orientamento e le basi per una futura autonomia negli spostamenti.

“Imparare a muoversi con i mezzi pubblici significa acquisire fin da piccoli un’abitudine che contribuisce a costruire una città più sostenibile. Trasformare bus, tram e metropolitana in un’esperienza familiare e divertente è il primo passo per una mobilità più consapevole”, sottolinea l’assessora alla Mobilità Chiara Foglietta.

Un ulteriore invito, contenuto nella stessa lettera che accompagna la tessera, arricchisce l’iniziativa: nei weekend del 10-11 ottobre e del 17-18 ottobre, in piazza Castello, dalle 10 alle 18, bambine e bambini potranno salire insieme ai genitori a bordo dei tram storici, accompagnati dagli animatori dell’Associazione Tram Storici, per scoprirne i segreti. Carioca, partner dell’evento, offrirà ai più piccoli un gadget esclusivo pensato per l’occasione.

Anche nel 2027 proseguiranno le iniziative dedicate a bambine e bambini, a partire dalla scelta del nome della mascotte.

L’invio della tessera Junior diventerà infatti una consuetudine stabile e rappresenta un nuovo modello di rapporto diretto tra Gtt e cittadini. Dall’anno prossimo, questa modalità sarà estesa anche a chi, nel corso dell’anno, compirà 65 anni e non è ancora titolare di una tessera. Saranno circa 6mila i cittadini torinesi che la riceveranno direttamente a casa: una tessera che permetterà loro di caricare gli abbonamenti speciali che Gtt riserva a questa fascia d’età, in particolare le agevolazioni pensate per singoli e famiglie a basso reddito.

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