Politica

Meloni blinda lo Stabilicum: ‘tutti in Aula o salta tutto’

di Eleonora Manzo - 29 Settembre 2026

La riforma della legge elettorale entra nella sua fase cruciale sotto il segno della fermezza di Giorgia Meloni, decisa a blindarla e a sfidare a viso aperto lo spettro dei franchi tiratori. La determinazione della Premier non ammette repliche né zone d’ombra, la linea tracciata dall’esecutivo è limpida e si va avanti senza esitazioni, ponendo la questione di fiducia alla Camera dei Deputati per la decisiva lettura del testo.

L’avvertimento lanciato dalla Premier durante l’ultimo Consiglio dei ministri risuona come un richiamo solenne alla responsabilità e alla coesione nazionale. ‘Tutti presenti in Aula. Se andiamo sotto sulla legge elettorale, le conseguenze saranno inevitabili’.

Un messaggio diretto e senza filtri a ministri, sottosegretari e all’intera coalizione di centrodestra, chiamata a dimostrare nei fatti la propria compattezza di fronte a una sfida cruciale per il futuro istituzionale dell’Italia.

L’obiettivo strategico della riforma è quello di garantire finalmente una duratura stabilità ai governi, superando le paludi del passato e consegnando ai cittadini uno strumento trasparente, capace di tradurre il voto in governabilità attraverso un chiaro premio di maggioranza.

Eppure, il tormentato percorso dello Stabilicum ha dovuto fare i conti con le imboscate parlamentari della sinistra, e forse non solo. Il pensiero corre inevitabilmente a quanto accaduto a luglio, quando il voto segreto a Montecitorio sul delicato nodo delle preferenze si era trasformato in un effimero terreno di scontro.

In quell’occasione, le opposizioni avevano subito gridato alla crisi istituzionale, speculando politicamente sulla bocciatura di un singolo emendamento pur di sbandierare una presunta fine della maggioranza e invocare improbabili dimissioni.

Quella fiammata estiva, tuttavia, si è rivelata un mero incidente di percorso, strumentalizzato da una sinistra priva di una visione alternativa e unita solo dal ‘no’ a prescindere. La risposta di Giorgia Meloni e del centrodestra è stata chiara e incisiva, nessuna ritromarcia, bensì un rilancio basato sulla serietà e sulla tenuta politica.

Il successivo passaggio al Senato ha infatti sanato le frizioni attraverso l’approvazione di un emendamento unitario della maggioranza che ha reintrodotto il meccanismo delle preferenze, restituendo centralità alla sovranità degli elettori. Come rivendicato con orgoglio dalla stessa Premier, si tratta di una grande vittoria democratica: dopo anni di liste bloccate, gli italiani torneranno finalmente a scegliere direttamente i propri rappresentanti.

Ora che il testo torna alla Camera per l’ok definitivo, la Premier azzera ogni margine di ambiguità politica. Blindando il provvedimento con la fiducia, Giorgia Meloni compie un atto di estrema trasparenza.

Chi evoca lo spettro dei franchi tiratori nel segreto dell’urna dovrà fare i conti con la realtà: un eventuale stop significherebbe la fine immediata della legislatura e il ritorno alle urne a inizio 2027. Non si tratta di una minaccia, ma di puro realismo politico: un governo forte del consenso popolare non può farsi logorare dai vecchi giochi di palazzo.

In questo scenario, lo stile fermo di Palazzo Chigi consolida una leadership che non scende a compromessi al ribasso sulle riforme di struttura. Il centrodestra risponderà compatto, respingendo le manovre di disturbo e blindando una riforma nata per ridare voce al popolo.

Lo Stabilicum rappresenta il pilastro di una democrazia matura, e la fermezza di Meloni è la migliore garanzia affinché la stabilità espressa dal voto non venga tradita dalle solite geometrie variabili del Transatlantico. La maggioranza ha il dovere storico di vincere unita in Aula.

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