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Il 26 giugno i Sex Pistols feat. Frank Carter live al Parco della Musica di Milano

di Italpress - 25 Marzo 2026

MILANO (ITALPRESS) – Continua ad arricchirsi il calendario live di Parco della Musica di Milano con due nuovi appuntamenti internazionali: il 26 giugno arrivano i Sex Pistols feat. Frank Carter, mentre il 28 giugno sarà la volta degli A Day To Remember. Due concerti che rafforzano ulteriormente la proposta della venue, progettata da Unipol Arena.

Sex Pistols feat. Frank Carter vedrà sul palco i membri storici Steve Jones, Paul Cook e Glen Matlock insieme a Frank Carter alla voce, in un incontro tra l’eredità di una delle band più iconiche della storia del punk e l’energia feroce di uno dei frontman più carismatici della scena britannica contemporanea. Le prevendite saranno disponibili da domani, 26 marzo, alle ore 10.00, sui circuiti di prevendita abituali.

La band americana A Day To Remember, tra i nomi più riconoscibili della scena pop punk, ha consolidato negli anni una forte dimensione internazionale, grazie a un suono punk misto a metalcore spigliato, sincero e coinvolgente. Saltano da un album di Platino all’altro con la stessa energia che li contraddistingue sul palco, portandoli a regalarci dei live sempre imprevedibili. Ad accompagnare A Day To Remember ci saranno Grandson, cantautore canadese conosciuto per la forza delle sue liriche politiche e ironiche, e la band berlinese metalcore Vianova, special guest di una serata che si preannuncia ad altissimo impatto.

– foto ufficio stampa Parole e Dintorni –

(ITALPRESS).