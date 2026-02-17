Italpress Notizie Hi-Tech

Il 5 maggio a Milano torna GatewAI, la rivoluzione dell’IA nel turismo

di Italpress - 17 Febbraio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il turismo italiano si prepara alla sua rivoluzione tecnologica e stamane alla Sala Stampa della Camera dei Deputati è stata presentata la prossima edizione di GatewAI, la seconda edizione della Conferenza Nazionale dell’Intelligenza Artificiale nel Turismo promossa da Turismi.ai. Sono intervenuti Gianluca Caramanna, capogruppo FDI in Commissione attività produttive, commercio e turismo e consigliere del Ministro del Turismo, Edoardo Colombo presidente di Turismi.AI, Mirko Lalli, Ceo e Founder The Data Appeal Company, Antonio Barreca direttore generale di Federturismo Confindustria e Paolo Bertagni presidente di Guida Viaggi e partner dell’iniziativa e Laura Testa Sales promotion specialist di Repower. Il 5 maggio a Milano, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, si riuniranno importanti player del settore come Google, USXRobot, Booking, Blastness, Bluvacanze MSC, Vox, Traveltech.vc, e istituzionali come lo Smart City Council internazionale.

Con 480 milioni di presenze registrate in Italia nel 2025 e un settore che punta a contribuire per 237 miliardi di euro al PIL nazionale nel 2026, l’adozione dell’intelligenza artificiale non è più un’opzione, ma una necessità strategica per mantenere la competitività del sistema turistico italiano. GatewAI 2026 risponde a questa urgenza con un format unico: un ponte tra turismo e innovazione per far dialogare chi sviluppa le tecnologie con chi le deve adottare, mostrando soluzioni già operative e immediatamente implementabili. Durante la Conferenza Nazionale saranno presentati sistemi di intelligenza artificiale già operativi in diversi ambiti dell’ospitalità, della distribuzione, dell’analisi dei dati per servizi personalizzati in tempo reale. Uno scenario in cui l’IA emerge come la leva strategica per passare da un turismo di massa a un turismo di precisione: non solo un settore economico, ma una filiera dell’accoglienza capace di restituire valore al tempo del viaggiatore e alla qualità della vita dei residenti, gestendo in modo sostenibile anche l’andamento stagionale delle presenze nelle diverse località. L’ on. Gianluca Caramanna ha sottolineato che “per le imprese turistiche italiane, soprattutto per le PMI, l’adozione dell’Intelligenza Artificiale rappresenta un fattore decisivo di competitività. Significa ridurre i costi operativi, aumentare la produttività, migliorare la qualità dei servizi e rafforzare il posizionamento sui mercati internazionali. A livello internazionale – prosegue l’on. Caramanna – anche il G7 ha riconosciuto il ruolo centrale dell’Intelligenza Artificiale per la competitività industriale e per una crescita sostenibile e inclusiva. Allo stesso tempo, l’innovazione deve essere accompagnata da responsabilità, tutela dei diritti, protezione dei dati e valorizzazione del capitale umano. L’Intelligenza Artificiale deve essere uno strumento al servizio delle persone, delle imprese e delle comunità, non un fine in sé. Il fattore umano è, e resterà sempre di più, un fattore determinante”.

“Stiamo vivendo la preistoria del turismo del futuro” – ha affermato Edoardo Colombo, presidente di Turismi.AI – Confrontarci con viaggiatori che provengono da Paesi in cui per pianificare un viaggio è già diventato un’abitudine avvalersi dell’IA è un grande stimolo e dobbiamo cogliere questa straordinaria opportunità per soddisfare le attese. Il Piano Strategico del Turismo attualmente vigente giunge a scadenza nel 2027; in tale prospettiva, Turismi.AI intende offrire un contributo strutturato e scientificamente fondato alla definizione del prossimo quinquennio di programmazione, aggiornandone l’impianto alle nuove dinamiche che stanno ridefinendo in profondità l’ecosistema turistico”. Nel suo intervento Antonio Barreca, Federturismo, sostiene che “l’Intelligenza Artificiale rappresenta per il turismo italiano un acceleratore di modernizzazione e un fattore strategico per rafforzare la competitività dell’intera filiera. Non si tratta soltanto di adottare nuove tecnologie, ma di ripensare modelli organizzativi, processi e competenze. Per le nostre imprese – prosegue Barreca – in particolare l’AI può tradursi in maggiore efficienza, migliore gestione dei flussi, personalizzazione dell’offerta e sostenibilità operativa. Eventi come GatewAI sono fondamentali perché mettono in connessione istituzioni, imprese e innovatori, creando le condizioni per accompagnare il sistema turistico verso una trasformazione concreta, responsabile e inclusiva.”

“Cinque anni fa i viaggiatori cercavano. Oggi i viaggiatori chiedono. Domani i viaggiatori delegheranno – spiega Mirko Lalli, The Data Appeal Company – questa è una rivoluzione invisibile. Presto si delegherà completamente la scoperta del viaggio agli agenti AI. Il problema è che il nostro sistema turistico è ancora ottimizzato per la ricerca, e non è assolutamente pronto per la delega agentica, perchè le nostre destinazioni non sono strutturate per essere scoperte raccomandate dall’intelligenza artificiale. GatewAI nasce per affrontare questa urgenza: come rendere il sistema turistico italiano ‘AI-ready’, come prepararci a un futuro gli agenti AI scelgono se consigliare la nostra meta o meno”.

“Oggi tutti parlano di Intelligenza Artificiale – ha aggiunto Paolo Bertagni presidente di Guida Viaggi – troppo spesso in modo astratto, teorico e distante dalla realtà. GatewAI va oltre le parole e porta l’AI nel turismo fuori dai libri e dentro le migliori best practice, non solo attraverso la visione futuristica di quello che sarà, ma mostrando anche i migliori casi reali, realizzati e verificabili. Nell’evento il confine tra visione e realtà si assottiglia fino a scomparire, facendo provare un’esperienza da riportare poi nelle proprie aziende”.

Durante la presentazione è stata inoltre anticipata la nuova edizione del White Paper Innovazione & Turismo di Repower, che sarà ufficialmente presentata in occasione di GatewAI e offrirà una lettura sistemica delle trasformazioni in atto nel settore, approfondendo come l’intelligenza artificiale possa essere governata dentro sistemi territoriali complessi. GatewAI 2026 rappresenta quindi l’occasione imperdibile per comprendere concretamente come l’intelligenza artificiale stia già trasformando il settore turistico, per evolvere la tradizione italiana dell’accoglienza in un’eccellenza tecnologica d’avanguardia, dove l’innovazione si mette al servizio dell’esperienza umana esaltandone il valore e l’unicità. La seconda edizione della Conferenza Nazionale dell’Intelligenza Artificiale nel Turismo si svolgerà il 5 maggio a Milano presso il Centro Congressi Enterprise Hotel in Corso Sempione 91.

