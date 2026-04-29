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Il Ddl mare è legge, via libera della Camera con 149 sì. Musumeci “Risultato di un serio confronto”

di Italpress - 29 Aprile 2026

ROMA (ITALPRESS) – Con 149 voti favorevoli, 63 astenuti e 32 contrari, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante disposizioni in materia di valorizzazione della risorsa mare.

“La legge autorizza l’istituzione della ‘zona contigua’, regola varie tematiche riguardanti il turismo subacqueo e apporta rilevanti modifiche al Codice della Nautica da diporto e della Navigazione. Si introducono inoltre apposite misure in materia scolastica, sanitaria, culturale, di ricerca, pesca e ambiente. È il risultato di un lavoro di serio confronto tra maggioranza e opposizione. A tutti e ai due relatori va il mio ringraziamento”. Così il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, in merito all’approvazione definitiva del Ddl mare alla Camera.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).