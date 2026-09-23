Politica

Il governo Meloni blinda le città. E l’opposizione si perde nei sofismi

Il declino delle zone periferiche e la difesa verso i più deboli sono al centro del dibattito politico, dopo i fatti avvenuti a Roma.

di Eleonora Manzo - 23 Settembre 2026

La sicurezza non può concedersi il lusso di percorsi ordinari e il dramma di Arrivore ne è la più chiara e brutale delle dimostrazioni.

Il fermo del ventenne, reo confesso dell’abuso ai danni di un dodicenne, è una drammatica scossa che piomba sui palazzi romani, spingendo la Lega a pretendere lo sblocco immediato del tavolo di lavoro sulla castrazione chimica.

Eppure, l’errore delle opposizioni è scambiare la dialettica interna alla maggioranza per una crepa. Di fronte a un crimine che tocca il punto più basso della morale, la destra risponde con la concretezza della tutela sociale, lasciando al campo progressista solo l’inconsistenza di un garantismo astratto.

La tempestività con cui la Squadra mobile ha bloccato il presunto responsabile, un egiziano di vent’anni, dimostra che le Forze dell’Ordine non lasciano zone franche.

Ma la gravità inaudita dell’episodio, consumatosi con l’esca di un giro in monopattino, ha riacceso lo scontro sulla pena. La Lega ha rotto gli indugi sollevando il tema della castrazione chimica ed esponenti del partito di Matteo Salvini hanno rimarcato l’urgenza: “Da due anni aspettiamo un tavolo di lavoro, non c’è più tempo da perdere”. Per il Carroccio, il trattamento farmacologico e l’inasprimento sanzionatorio sono le uniche risposte adeguate contro la recidiva.

Lo stimolo leghista ha trovato una sponda nel pragmatismo di Fratelli d’Italia. A Torino, i consiglieri comunali di FdI Enzo Liardo, Ferrante De Benedictis ed Emilio Iodice hanno subito chiesto comunicazioni formali al sindaco Stefano Lo Russo. La destra esige chiarimenti sulle politiche di sicurezza urbana del Comune, giudicate carenti. Il focus è sul declino delle aree periferiche, la deputata Augusta Montaruli e l’assessore regionale Maurizio Marrone hanno promosso un presidio sul luogo dell’orrore per denunciare lo stato di abbandono del parco dell’Arrivore e pretendere il potenziamento di illuminazione e pattugliamenti.

Sul versante delle opposizioni, lo scenario si conferma piatto, arroccato sulla solita trincea ideologica. Dal Pd e dal Movimento 5Stelle si sollevano i consueti scudi contro la castrazione chimica, liquidata come proposta “incostituzionale e demagogica”.

Il campo progressista invoca i soliti investimenti nei percorsi educativi e nel recupero sociale dei quartieri. Una risposta eterea, che ignora la realtà di una periferia in cui le famiglie chiedono protezione immediata ed evidenzia la storica incapacità della sinistra di comprendere la reale domanda di sicurezza dei cittadini.

In questo scarto emerge la forza del governo guidato da Giorgia Meloni. Mentre le minoranze si perdono in fumosi distinguo sociologici e in un garantismo di facciata che dimentica le vittime, l’esecutivo dimostra compattezza. La dialettica interna tra l’accelerazione della Lega e la vigilanza territoriale di FdI irrobustisce la maggioranza. Dal Ministero della Giustizia l’orientamento resta fermo, si lavora a soluzioni applicabili e severe per contrastare i reati sessuali, senza cedere al buonismo delle sinistre. Il messaggio da Palazzo Chigi è chiaro: la tolleranza zero non è uno slogan, ma l’impegno solenne dello Stato a difesa dei più deboli.

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