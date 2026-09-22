Erdogan all’Onu: “Iniziare subito la ricostruzione di Gaza”

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"Vi chiedo di esercitare una maggiore pressione su Israele"

di Askanews - 22 Settembre 2026

Nazioni Unite (New York), 22 set. (askanews) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato di essere determinato, per quanto concerne Gaza, “a dare seguito all’accordo firmato a Sharm El-Sheikh un anno fa”. “Ora dobbiamo avviare la ricostruzione di Gaza il prima possibile” ha specificato Erdogan.

“A questo proposito, vi esorto a esercitare una maggiore pressione, una pressione ancora più forte su Israele”, ha evidenziato Erdogan, specificando che “i tentativi di soffocare lo Stato di Palestina sono destinati a fallire”.

Il presidente turco nel suo discorso dal palco delle Nazioni Unite ha inoltre invitato gli Stati a riconoscere lo Stato di Palestina. “Oggi, ancora una volta, invito tutti i Paesi che non hanno ancora riconosciuto lo Stato di Palestina a riconsiderare le proprie decisioni”, ha sostenuto il leader turco.