Il MIC avvia una campagna social dedicata alla “digitalizzazione del patrimonio culturale”

di Italpress - 9 Marzo 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero della Cultura annuncia l’avvio di una campagna di comunicazione sui social media dedicata alla “Digitalizzazione del patrimonio culturale”, progetto promosso dalla Direzione generale Digitalizzazione e comunicazione in sinergia con la Digital Library nell’ambito del PNRR Cultura. La campagna racconta il patrimonio culturale digitale, valorizzando i processi di digitalizzazione dei beni museali, archivistici e bibliotecari, insieme ad altre risorse culturali. I contenuti documentano le attività tecniche e operative dei cantieri, mettendone in evidenza il valore culturale e strategico. La finalità è dare visibilità alla trasformazione in corso negli istituti e nei luoghi della cultura italiani, mostrando le potenzialità dei singoli progetti e promuovendo una maggiore consapevolezza sull’importanza della conservazione, dell’accessibilità e della fruizione del patrimonio culturale digitale. L’iniziativa coinvolge numerosi cantieri tematici distribuiti su tutto il territorio nazionale. Dei 540 cantieri di digitalizzazione previsti 466 sono attualmente attivi, 16 sono conclusi e 58 in fase di attivazione.

Le attività si articolano in diverse aree progettuali: microfilm di manoscritti, documentazione cartacea di archivi e biblioteche, archivi fotografici, oggetti museali di natura storico-artistica e archeologica, grafica (disegni, stampe, matrici incise), beni numismatici e medaglistici nonché digitalizzazione mediante tecnologie avanzate, inclusi High Quality e 3D. L’obiettivo complessivo è la produzione di 75 milioni di nuove risorse digitali entro il 30 giugno 2026. I contenuti digitalizzati confluiscono in Ecomic, l’Ecosistema digitale per la cultura che, grazie al suo nucleo tecnologico costituito dai sistemi D.PaC, I.PaC e DPaaS, permette di creare e potenziare soluzioni digitali con i dati della cultura. La campagna social, articolata in 40 post a cadenza settimanale, accompagnerà il pubblico in un viaggio per immagini attraverso l’Italia, raccontando alcuni dei cantieri di digitalizzazione più significativi per quantità e rilevanza delle risorse digitalizzate. La “Digitalizzazione del patrimonio culturale” si colloca nel Programma Next Generation EU, all’interno del PNRR Cultura, nell’ambito della Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, Componente 3 – Turismo e cultura 4.0, Investimento 1.1 – Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale. “Si tratta di un progetto senza precedenti per complessità e dimensione finanziaria, con un investimento complessivo pari a 200 milioni di euro, di cui 130 milioni destinati alla Digital Library a favore degli istituti pubblici statali afferenti al Ministero della Cultura e 70 milioni assegnati alle Regioni e alle Province autonome”, spiega il Mic in una nota.

