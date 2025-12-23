Sport

Il Napoli alza la Supercoppa: Neres decisivo, Bologna battuto 2-0

di Redazione - 23 Dicembre 2025

Il Napoli conquista la Supercoppa Italiana grazie a una prestazione autoritaria e alla doppietta di un incontenibile David Neres. Nella finale contro il Bologna, gli azzurri si impongono per 2-0, centrando il terzo successo nella competizione dopo quelli del 1990 e del 2014. Ancora una volta, dunque, la Supercoppa del Napoli arriva al termine di una gara gestita con personalità, qualità tecnica e controllo totale del ritmo. La squadra allenata da Antonio Conte parte forte sin dalle prime battute, confermando l’undici visto in semifinale e sfruttando anche il giorno di riposo in più rispetto agli avversari. Il Bologna di Vincenzo Italiano prova a sorprendere con una linea difensiva molto alta, ma l’assetto si rivela rischioso contro il palleggio fluido dei partenopei.

Le due perle di Neres

Neres ed Elmas trovano spazio tra le linee, mentre il centrocampo azzurro prende rapidamente il comando delle operazioni. Al 10’ Elmas ha una buona occasione su assist di McTominay, ma la conclusione termina a lato. Il Napoli insiste, Ravaglia è costretto a intervenire più volte e al 36’ salva il risultato su un inserimento centrale di Spinazzola. Tre minuti dopo, però, il portiere del Bologna non può nulla: Neres riceve palla fuori area e con un sinistro potente e preciso disegna una traiettoria imparabile che vale l’1-0 all’intervallo. Nella ripresa il Bologna prova a cambiare qualcosa, ma la musica non cambia. Milinkovic-Savic è attento sull’unica vera occasione rossoblù, mentre il Napoli continua a macinare gioco con sicurezza. Al 12’ arriva l’episodio che indirizza definitivamente la finale di Supercoppa: Ravaglia sbaglia un appoggio laterale, Neres intercetta e con un morbido pallonetto firma la doppietta personale. Un errore grave che spegne le speranze emiliane.

Il Napoli porta a casa la Supercoppa

Da quel momento la Supercoppa vinta dal Napoli non è più in discussione. Gli azzurri gestiscono il doppio vantaggio, si concedono anche qualche giocata di qualità e sfiorano il tris in più occasioni. Conte ruota gli uomini, Italiano tenta nuove soluzioni offensive, ma la superiorità tecnica e mentale dei campioni d’Italia resta evidente fino al fischio finale. Il 2-0 conclusivo certifica una vittoria netta e meritata: il Napoli porta a casa la Supercoppa, confermando solidità, identità e ambizioni. E se il trofeo ha un simbolo chiaro, quel simbolo è David Neres, protagonista assoluto di una notte che entra di diritto nella storia recente del club.