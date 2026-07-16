Il Pakistan invita Usa e Iran a riprendere i colloqui

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"Stop a violenze e garantire libertà navigazione a Hormuz"

di Askanews - 16 Luglio 2026

Milano, 16 lug. (askanews) – Il Pakistan ha dichiarato che incoraggerà gli Stati Uniti e l’Iran a porre fine alle violenze e a riprendere i colloqui in base a un memorandum d’intesa (MoU) che ha contribuito a mediare il mese scorso. “Sebbene l’attuazione del MoU stia incontrando delle difficoltà, il Pakistan continuerà a incoraggiare tutte le parti a porre fine alle violenze e a riprendere i colloqui a livello tecnico in conformità con il MoU”, ha affermato Tahir Andrabi, portavoce del Ministero degli Esteri pakistano, durante una conferenza stampa a Islamabad.