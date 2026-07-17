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Linguine al limone l’esaltazione della dieta mediterranea

Profumo di limone e mare, semplicità mediterranea nel piatto: i tagliolini che raccontano l’estate italiana.

di Gianluca Pascutti - 17 Luglio 2026

Linguine al limone, un piatto della dieta mediterranea, fatta di gesti semplici e ingredienti unici, profumi freschi e colori vivi. Tra questi, i nostri limoni sono un simbolo assoluto, agrumi ricchi di oli essenziali, succosi, capaci di trasformare una pasta in un piatto luminoso. Accanto a loro, la pasta artigianale, lenta essiccazione, grano duro di qualità, ruvidità che cattura il condimento. Due prodotti che raccontano il Mediterraneo meglio di qualsiasi parola.

Da questa combinazione nasce questo piatto estivo, leggero, profumato, perfetto nelle giornate di caldo. I Linguine al limone, una ricetta che esalta la freschezza degli agrumi e la cremosità del pesto di basilico e pinoli. Pochi ingredienti, poca spesa, risultato garantito.

Linguine al profumo di limone

Una ricetta estiva, profumata, dal sapore mediterraneo. Facile da replicare, veloce da preparare, perfetta per l’estate. Adatta a tutti (per i bambini meglio evitare il pepe, si può sostituire con briciole di pane tostate con olio e sale).

Ingredienti per 4 persone

320 g di Linguine artigianali

1 limone Bio

70 g parmigiano Reggiano

80 g pinoli

1/2 spicchio aglio

8 foglie basilico

sale e pepe q.b.

olio Evo q.b.

Procedimento:

Lavare il basilico, tostare i pinoli, grattugiare il parmigiano. Inserire tutto nel mixer con aglio, scorza e succo di mezzo limone, un pizzico di sale, una macinata di pepe e olio Evo. Frullare rapidamente fino a ottenere una crema. Cuocere le linguine in acqua leggermente salata, scolarli al dente e trasferirli in padella con il pesto. Saltare energicamente, aggiungendo poca acqua di cottura se serve fino ad ottenere la giusta cremosità. Impiattare con parmigiano, pepe macinato al momento, foglie di basilico e un filo d’olio Evo.

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