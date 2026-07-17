Pechino replica a Trump: accuse interferenze cinesi “pura invenzione”

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Portavoce parla di "calunnie malevole, da tempo prive di fondamento"

di Askanews - 17 Luglio 2026

Pechino, 17 lug. (askanews) – La Cina replica al presidente statunitense Donald Trump sostenendo che le accuse di interferenze cinesi nel voto statunitense, fatte dall’inquilino della Casa Bianca durante un discorso alla nazione, sono “pura invenzione”.

“Le affermazioni in questione avanzate dalla parte statunitense sono pura invenzione e calunnie malevole, rivelatesi da tempo prive di fondamento. La Cina ha costantemente sostenuto il principio di non ingerenza negli affari interni, non ha alcun interesse per le elezioni statunitensi e non vi ha mai interferito”, ha dichiarato Lin Jian, portavoce del Ministero degli Esteri cinese, durante una conferenza stampa a Pechino.