Il significato dei cerchi olimpici, un simbolo che va oltre lo sport

di Lino Sasso - 7 Febbraio 2026

I cerchi olimpici sono uno dei simboli più riconoscibili al mondo il cui significato va ben oltre lo sport. L’emblema di un’idea che va ben oltre il semplice evento sportivo: rappresentano l’unità globale, l’incontro tra culture e la fratellanza tra i popoli. La loro storia inizia nei primi anni del Novecento, con l’opera di Pierre de Coubertin, il barone francese considerato il “padre” dei Giochi Olimpici moderni. Nel 1913 disegnò per la prima volta cinque anelli intrecciati su uno sfondo bianco, e ne spiegò il significato nella Revue Olympique. L’idea fu presentata ufficialmente al Congresso Olimpico di Parigi nel 1914. Però, dopo lo stop imposto dalla Prima guerra mondiale, la bandiera con i cerchi fece il suo debutto solo ai Giochi del 1920 ad Anversa, in Belgio.

La simbologia dello sport come mezzo per unire

La bandiera olimpica è composta da cinque cerchi di colore blu, giallo, nero, verde e rosso disposti su due file: tre in alto e due in basso, su un campo bianco. Contrariamente a una comune leggenda popolare, i colori non rappresentano specifici continenti. Ogni cerchio li rappresenta tutti. La scelta cromatica fu infatti fatta perché, al momento della creazione del simbolo, almeno uno di quei colori era presente in ogni bandiera nazionale esistente. Un modo per rendereo l’emblema realmente universale. Il significato dei cerchi si radica nella visione di Coubertin di uno sport capace di unire. Ogni cerchio non sta per un continente isolato ma insieme, intrecciati, simboleggiano la connessione e la cooperazione tra tutte le nazioni del mondo. I cinque cerchi rappresentano, secondo l’intenzione originaria, le “regioni del mondo” in cui il movimento olimpico è attivo: Europa, Africa, Asia, Americhe e Oceania.

Cerchi olimpici, un significato che va oltre lo sport

Questa iconicità ha reso i cerchi olimpici non solo un semplice logo, ma un potente simbolo culturale e sociale. Appaiono ovunque nei Giochi Olimpici: sulle bandiere, sulle medaglie, negli stadi e persino nelle cerimonie di apertura e chiusura. Richiamano valori fondamentali come solidarietà, rispetto, amicizia e fair play, ricordando ogni quattro anni al mondo che la competizione può essere occasione di pace oltre che di eccellenza atletica. Nel corso del tempo, pur restando immutata nella forma, la forza simbolica dei cerchi olimpici si è ampliata: non sono più soltanto icona di un evento sportivo, ma segno di un ideale condiviso di unità e cooperazione internazionale. In un’epoca segnata da tensioni e divisioni, questo simbolo continua a evocare l’idea, forse mai così necessaria, di un mondo che si incontra, compete e cresce insieme.