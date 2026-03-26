Torino

Il sole di Primavera “riscalda” i motori del Salone del Libro

di Redazione - 26 Marzo 2026

In attesa della partenza ufficiale del prossimo 14 maggio, il “Salone” organizza uno speciale weekend all’“Orto Botanico” di Torino

Sabato 28 (dalle 10,30 alle 14) e domenica 29 marzo (ore 16)

Due appuntamenti speciali per “accogliere la Primavera”. Entrambi organizzati in un’ideale, profumata e poetica (quel tanto che basta) location. In occasione della riapertura dell’“Orto Botanico” di Torino, il “Salone Internazionale del Libro” organizza infatti (tra libri, cultura e natura), in Viale Matteotti 25, al Parco del Valentino, due gradevolissimi appuntamenti: il primo dal titolo “Silent Book Party” sarà ispirato al manifesto della XXXVIII edizione de “Il mondo salvato dai ragazzini”, il secondo porterà invece avanti (quale quarto appuntamento) la Rassegna “Prendersi cura”, ospite la giornalista e scrittrice Annalisa Cuzzocrea in dialogo con la direttrice del “Salone” Annalena Benini sul libro “E non scappare mai. Miriam Mafai, i segreti e le lotte nella tempesta della storia” (Rizzoli), dedicato ad una delle principali protagoniste del giornalismo italiano, nota per il suo impegno civile e politico e per le sue battaglie femministe.

Ecco dunque il programma. Si inizia sabato 28 marzo, dalle 10,30 alle 14, con l’organizzazione, da parte del “Salone” del suo primo “Silent Book Party”, dal titolo “Il mondo salvato dalla primavera”, per invitare a leggere tutti insieme “tra i primi fiori che sbocciano e sotto il verdeggiante arboreto”. I partecipanti potranno portare il proprio libro da casa oppure lasciarsi ispirare dai titoli in vendita grazie alla “Libreria Trebisonda”. Ognuno potrà scegliere il proprio angolo di verde e immergersi nella lettura. Nello spazio sarà disponibile anche un “temporary shop” con una selezione di prodotti della linea del “Salone del Libro”. Per raccontare il tema della XXXVIII edizione del “Salone del Libro”, l’“Orto Botanico” accoglierà anche “installazioni” ispirate allo stesso manifesto “Il mondo salvato dai ragazzini”. In programma anche un “evento speciale” (ore 10,45) dedicato proprio ai bambini: la prima presentazione del nuovo albo di Anna Benotto dal titolo “Karl e le forme della natura” (Lupoguido). Dentro una delle serre dell’orto, si creerà per l’occasione un “laboratorio” teso a intrecciare il suggestivo legame esistente tra le forme della natura e quelle dell’arte.

Per partecipare al “Silent Book Party” sarà possibile prenotare l’ingresso sul sito https://biglietteria.salonelibro.it/events/18382/ . In caso di pioggia, l’appuntamento sarà rimandato a sabato 11 aprile.

Il secondo evento in programma nei giardini all’aperto dell’“Orto Botanico” (domenica 29 marzo, ore 16) vedrà Annalisa Cuzzocrea e Annalena Benini protagoniste del quarto appuntamento di “Prendersi cura”, il progetto ideato nel 2024 dal “Salone”, dedicato ai temi dell’ascolto e dell’attenzione verso gli altri, reso possibile dalla collaborazione con il Main partner “Esselunga”, che dal 2021 sostiene la manifestazione. Giornalista, inviata ed editorialista di “Repubblica”, prima donna a ricoprire la carica di vicedirettrice in un quotidiano italiano (a “La Stampa”, dal 2022 al 2024), autrice e conduttrice del “podcast” “Controvento”, in cui racconta e commenta l’attualità politica e sociale italiana, Annalisa Cuzzocrea presenterà al pubblico, in dialogo con Annalena Benini, il romanzo “E non scappare mai. Miriam Mafai, i segreti e le lotte nella tempesta della storia (Rizzoli). Il libro ricompone (attraverso lettere, diari, telegrammi e altri documenti e ricordi personali a lei consegnati dalla figlia Sara) la storia e la vita complessa della Mafai, partigiana, giornalista militante, scrittrice e parlamentare, partendo dal Dopoguerra, per arrivare fino ai giorni nostri. “Una narrazione – si legge – che attraversa amori, ferite, scelte e impegni all’insegna dell’indipendenza, dei diritti e delle libertà d’azione per tutte e tutti. La vita di una donna sempre in movimento, protagonista della scena politica e culturale del Novecento italiano, che ha sempre lottato per i valori di uguaglianza, inclusione, equità”. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: https://biglietteria.salonelibro.it/events/18384. La prenotazione consentirà anche la visita agli altri spazi dell’“Orto”. In caso di pioggia l’appuntamento si terrà alla vicina “Facoltà di Architettura”.

“Diamo spazio all’ascolto” è il claim che accompagna gli incontri – a Torino e a Milano – di “Prendersi cura”, che in primo luogo significa proprio “Mettersi all’ascolto dell’altro”. Il che significa molte cose. “Prima fra tutte – precisa Annalena Benini – uno slancio del cuore, poi un sentimento che tiene in sé emozione e ragione e costruisce il ‘prendersi cura’. Delle relazioni, degli ambienti, della vita quotidiana, delle intermittenze del cuore nel rispetto della diversità. Piccole cose e cose grandi”.

Gianni Milani ilTorinese.it

Nelle foto: Locandina Evento di “Primavera”; Annalena Benini; Annalisa Cuzzocrea e cover libro “E non scappare mai. Miriam Mafai, i segreti e le lotte nella tempesta della storia”