”Il termometro della “Serie A”

Ogni giornata di campionato di Serie A vi raccontiamo velocemente le tre prestazioni in evidenza: 17° Giornata

di Gianluca Pascutti - 30 Dicembre 2025

SALE → squadra sorpresa in positivo

STABILE → squadra che conferma le attese senza sorprese

SCENDE → squadra deludente

SALE – Como

Dopo due stop consecutivi, la formazione guidata da mister Fabregas ritrova slancio passando a Lecce diventando così una delle pretendenti per un posto in Europa. A sbloccare la gara ci pensa il solito Nico Paz al 20’. Per lui è il sesto centro stagionale, arrivato con un sinistro dalla distanza leggermente deviato da Tiago Gabriel che finisce per beffare il portiere di casa. L’estremo difensore leccese è poi decisivo nel tenere a galla i suoi, respingendo il tentativo del possibile raddoppio di Douvikas, mentre dall’altra parte Kaba spreca una buona occasione per pareggiare. Nel secondo tempo il Lecce prova a reagire con Tiago Gabriel e Gallo, ma è ancora la squadra di Fabregas a colpire. Ramon firma il 2-0 e poco dopo, Douvikas cala il tris chiudendo definitivamente i conti.

STABILE – Inter

Il confronto di cartello della 17ª giornata di Serie A premia come da pronostico l’Inter di mister Chivu che passa a Bergamo battendo la Dea con il minimo scarto per 1-0 e si riprende il primo posto in classifica. Dopo un gol annullato per partenza in fuorigioco del “toro” Martinez per pochi centimetri. La partita si sblocca a metà ripresa dopo un errore di Djimsiti che consegna il pallone al neoentrato Esposito che sfrutta l’occasione ed è rapido nel servire Lautaro, che davanti al portiere resta glaciale e firma la rete decisiva. L’Inter vola.

SCENDE – Torino

Mister Pisacane passa nel fortino di Torino e il Cagliari torna a vincere in trasferta dopo oltre tre mesi. La partita molto intensa e fisica già nei primi minuti richiede il primo intervento della Var che non punisce il contatto in area tra Idrissi e Paleari. Al trentesimo passa il Toro con un’incursione di capitan Vlasic che sigla la 5 rete in questo campionato di Serie A. Gli isolani non demordono e poco prima dell’intervallo trovano il pareggio con Prati ben servito da Mazzitelli. Nel secondo tempo la ribalta Kilicsoy. Il Torino cerca il pareggio ma trova un super Caprile che salva prima su Ismajli e poi su Gineitis. Al 94’ i granata trovano il pareggio con Ngonge ma il gol viene annullato. Continua la contestazione dei tifosi del Torino per l’ennesima sconfitta.