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Il treno del 5G, via alla sperimentazione sull’Alta Velocità

Si parte dalla Torino-Milano, l'annuncio dell'ad Donnarumma sui social

di Martino Tursi - 23 Marzo 2026

Il treno del 5G, via alla sperimentazione sulla linea Torino-Milano. L’annuncio è di quelli importanti e, difatti, lo ha fatto direttamente l’amministratore delegato nonché direttore generale del gruppo Fs, Stefano Antonio Donnarumma. Che, in un post affidato alla piattaforma di Linkedin, ha svelato i dettagli relativi al progetto che porterà la connettività di ultima generazione. Al servizio dei passeggeri, certo. E soprattutto al servizio dell’efficienza e dell’innovazione tecnologia dell’intero sistema ferroviario.

Il treno del 5G, via alla sperimentazione

“Stiamo testando soluzioni avanzate di connettività lungo le linee Alta Velocità, con l’obiettivo di valutare nuove opportunità tecnologiche per migliorare l’esperienza di viaggio e l’efficienza delle infrastrutture”, ha esordito Donnarumma. Una nota di Ferrovie dello Stato ha aggiunto: “L’iniziativa si inserisce nel Programma Tlc previsto dal Piano Strategico 2025–2029 del Gruppo FS, che punta alla realizzazione di un’infrastruttura di telecomunicazioni ad alta capacità e affidabilità, in grado di supportare servizi sempre più evoluti”. L’obiettivo è ambizioso: “La sperimentazione consentirà inoltre di analizzare il contributo della tecnologia 5G al miglioramento del servizio Wi-Fi di bordo, con particolare attenzione alla stabilità della connessione in condizioni operative complesse”.

L’intesa con Tim

“Il progetto – ha continuato la nota Fs – è stato realizzato valorizzando infrastrutture esistenti di RFI e TIM, con l’integrazione di cinque nuovi siti dedicati. La tratta pilota costituisce un banco di prova per testare sul campo le soluzioni tecnologiche e raccogliere dati utili a orientare le scelte future”. La sperimentazione del 5G riguarda, per il momento una tratta di circa sessanta chilometri tra Torino e Greggio. Si tratta di una prima fase di test. Completata a inizio ottobre l’infrastruttura del progetto pilota, sono attualmente in corso le attività di verifica delle performance della rete in contesto operativo reale. La sperimentazione è finalizzata a valutare qualità e continuità della connessione, anche in galleria e alle alte velocità, oltre a definire l’architettura tecnologica per eventuali sviluppi futuri.