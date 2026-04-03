Economia

Il turismo di ritorno al Sud: “l’economia del centesimo”

Un pezzo dei "consumi reali" nelle aree interne del Paese nei numeri dei micropagamenti al Pos

di Angelo Vitale - 3 Aprile 2026

Turismo di ritorno, il boom dell’economia del centesimo. Mentre le telecamere dei telegiornali si preparano a indugiare sulle file degli Uffizi o sul “tutto esaurito” dei voli intercontinentali verso Roma, nei terminali della finanza tecnologica e nelle banche dati dei principali acquirer di pagamento (Nexi, Worldline, l’italiana Bancomat) lampeggia in questi giorni una realtà opposta. O, almeno, non raccontata.

Fatta di cifre piccole, piccolissime, ma dotata di una massa critica impressionante.

È l’economia del “turismo di ritorno”

Un fenomeno che i lanci di agenzia del primo giorno di aprile hanno appena iniziato a scalfire, ma che nasconde la vera mutazione genetica dei consumi italiani nella primavera di quest’anno. Per capire cosa stia succedendo, bisogna provare a guardare dove i grandi analisti di solito non guardano: le province “non turistiche”.

Secondo i dati tecnici filtrati dai tavoli di monitoraggio sui pagamenti digitali (obbligatoriamente incrociati con i registratori telematici dal gennaio scorso), la settimana scorsa – come quelle dei primi tre mesi del 2026 – avrebbe registrato un’anomalia statistica nel Mezzogiorno interno. Nelle località che non sono mete turistiche conclamate, nelle aree interne, il volume delle transazioni Pos è cresciuto a doppia cifra.

Tuttavia, il dato che può anche scuotere le abituali certezze del ministero del Turismo, da pochi giorni guidato personalmente dalla premier Giorgia Meloni, è lo scontrino medio: 7,80 euro. Siamo di fronte a quello che gli economisti chiamano turismo “low yield”. A basso rendimento per l’industria del lusso, ma ad altissima capillarità per il territorio. Non sono gli stranieri a caccia di resort, sono gli italiani che “tornano a casa”.

Il confronto tra 2025 e 2026, nei modelli di spesa

Nel 2025, la Pasqua era stata caratterizzata da una rincorsa al servizio: pacchetti all-inclusive, hotel 4 stelle e ristorazione programmata. Nel 2026, l’inflazione energetica strutturale e l’incertezza sui tassi d’interesse hanno spinto la classe media verso una strategia di “welfare di prossimità”.

Indicativo, il trend per l’alloggio. La spesa per l’hospitality tradizionale nelle aree interne è crollata del 22%. Il motivo? Il ritorno massiccio alle case di proprietà, alle seconde case di famiglia o all’ospitalità informale presso parenti. Costo per il turista: zero euro.

La ristorazione, un’abituale spia. Se le grandi città d’arte tengono grazie agli stranieri, nei borghi la ristorazione “formale” segna il passo. Al suo posto, esplode la spesa nei piccoli alimentari di prossimità (+19%). L’italiano della Pasqua 2026 compra l’ingrediente locale, la materia prima. E consuma tra le mura domestiche.

I micropagamenti sono l’alert. È qui che la notizia diventa la cronaca dell’economia reale. Il 65% delle transazioni nei comuni sotto i 5.000 abitanti è stimato previsionalmente di importo inferiore ai 12 euro. Il caffè al bar della piazza, il giornale, la ricarica telefonica, il chilo di pane.

Dati che non fanno “massa critica”? Eppure…

Un milione di euro speso in un hotel di lusso a Capri fa notizia. Un milione di euro polverizzato in centinaia di migliaia di caffè da 1,20 euro in migliaia di bar diversi della Basilicata è invisibile ai radar. Eppure, per la tenuta del Sistema Italia, sicuramente più importante il secondo.

Questa “polverizzazione del consumo” garantisce la sopravvivenza della micro-impresa che non riceve i fondi del Pnrr e che non accede al credito agevolato per la Transizione 5.0. È un’economia di sussistenza collettiva che trasforma la vacanza in una ridistribuzione della ricchezza dalle città metropolitane del Nord – dove si produce il reddito – verso le periferie del Sud – dove si ritorna e lo si spende in micro-dosi-.

Questa esplosione dei micropagamenti – certo – è figlia anche della stretta sulla tracciabilità. Con l’entrata in vigore delle nuove sanzioni per la mancata connessione dei Pos ai server dell’Agenzia delle Entrate, anche il borgo più remoto si è dovuto “digitalizzare”.

Una verità scomoda

Il turismo di ritorno è come l’ammortizzatore sociale del Paese. Se gli italiani non tornassero più nei paesi d’origine per risparmiare sull’alloggio, il comparto dei consumi interni ne risulterebbe provato. Insomma, l’italiano diventato un “consumatore chirurgo”. Taglia il superfluo (l’hotel, il tour guidato, il catering) ma protegge il rito (il caffè al borgo, la spesa locale).

Non è certo una ripresa ruggente, ma il segnale di una resilienza ostinata. L’Italia che paga 5 euro con la carta di credito nel bar di una frazione sperduta è un Paese che sta difendendo il proprio stile di vita con le unghie e con i denti, utilizzando la tecnologia per gestire budget sempre più frammentati. E, in queste settimane, fortemente insidiati dagli effetti delle burrascose e altalenanti strategie dell’amministrazione statunitense in guerra con l’Iran, ma pure con l’Europa che non sta dietro a tutti i suoi diktat.

Mentre il dibattito pubblico si concentra sui grandi numeri del Pil e sugli accordi energetici, la vera linfa che scorre nelle vene del Paese sembra essere quella dei centesimi tracciati dai Pos. Un’economia minuta, silenziosa, che non finisce nei titoli di testa, ma che permette al sistema di non spezzarsi sotto il peso di una crisi che ha cambiato nome, ma non la morsa che l’ha generata.