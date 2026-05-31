Esteri

L’equilibrismo strategico degli Usa con la Cina

La sospensione temporanea delle vendite di armi a Taiwan rientra in un discorso più ampio tra Washington e Pechino

di Ernesto Ferrante - 31 Maggio 2026

La decisione americana di sospendere temporaneamente le vendite di armi a Taiwan non può essere letta solo come una misura tecnica legata al mantenimento di scorte di munizioni o all’operazione “Epic Fury” contro l‘Iran, avviata insieme a Israele. Le parole del sottosegretario ad interim alla Marina, Hung Cao, arrivano infatti in un momento in cui Washington è impegnata in un complesso esercizio di equilibrismo strategico per evitare una nuova rottura con la Cina dopo la visita di Donald Trump a Pechino.

Il peso del fronte aperto con l’Iran

Cao ha spiegato che la pausa serve a verificare la disponibilità di munizioni necessarie per una eventuale operazione in Medio Oriente, insistendo sul fatto che gli Stati Uniti dispongono comunque di “abbondanza” di missili e intercettori. Una precisazione che sembra voler rassicurare sia il Congresso sia gli alleati asiatici, preoccupati per la capacità americana di sostenere più fronti contemporaneamente. Da Taipei, però, la presidenza ha ribadito di non aver ricevuto comunicazioni ufficiali su modifiche al pacchetto da 14 miliardi di dollari.

Washington-Pechino-Taipei

Secondo The Hill, si tratta di una parziale contraddizione del messaggio lanciato dal tycoon nei giorni successivi alla sua visita in Cina. Il presidente aveva lasciato intendere che le forniture militari all’isola ribelle potessero diventare una leva negoziale nei colloqui con il leader cinese Xi Jinping. Se la Casa Bianca decidesse di modulare il ritmo delle forniture, anche solo temporaneamente, ciò potrebbe essere interpretato come un gesto distensivo verso il gigante asiatico, utile a preservare un canale di dialogo dopo un incontro ad alto rischio.

La sospensione annunciata dal sottosegretario ad interim alla Marina potrebbe riflettere non solo esigenze operative, ma anche la volontà di evitare un altro fronte di tensione con Pechino proprio mentre Washington ha bisogno della Cina su altri dossier sensibili, dal Medio Oriente alla gestione della questione iraniana.

La strategia degli Usa con la Cina

Da Taiwan, la portavoce Karen Kuo mantiene una linea prudente. L’isola “non ha ricevuto comunicazioni” su modifiche al pacchetto e attende sviluppi. Anche sul possibile colloquio telefonico tra Trump e il presidente William Lai, si limita a dire che eventuali novità saranno rese note. La prudenza riflette la consapevolezza che il futuro delle forniture militari dipende da un equilibrio più ampio, che coinvolge non solo la sicurezza dell’isola ma anche la gestione del rapporto tra le due potenze. In un contesto di rivalità strutturale, ogni gesto assume una valenza strategica.

Nell’isola dei chip, si indaga per contrabbando dei protagonisti della nuova era. Destinazione Hong Kong, forse persino Cina. Tre cittadini taiwanesi sono stati arrestati perché sospettati di aver falsificato documenti per far “uscire” server dotati di chip Nvidia, tra i più avanzati. A riportare la notizia è stata l’agenzia Cna, citando notizie confermate dalla Procura distrettuale di Keelung. Nell’intreccio c’è anche Macao. Tutto, in violazione delle norme sull’export.