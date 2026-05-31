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America’s Cup 2027: quando il mondo sceglie Napoli

di Laura Tecce - 31 Maggio 2026

C’è un’immagine che racconterà meglio di qualunque altra la trasformazione di Napoli: il Golfo attraversato dalle imbarcazioni più tecnologiche del mondo, con il Vesuvio sullo sfondo e milioni di telespettatori collegati da ogni continente. La scelta di assegnare a Napoli l’America’s Cup 2027, la 38ª edizione della competizione velica più prestigiosa del pianeta, rappresenta molto più di un evento sportivo. È la certificazione definitiva della rinascita napoletana: una città che ha lentamente cambiato pelle, trasformandosi da simbolo delle fragilità italiane a una delle mete culturali e turistiche più desiderate d’Europa.

Dal Lungomare Caracciolo a Bagnoli: come si prepara la città

Il turismo internazionale cresce a doppia cifra ed è cambiato soprattutto il racconto della città, restituendo un’immagine nuova di Napoli: autentica, pop e contemporanea. La Coppa America arriva dentro questo processo: con il Lungomare Caracciolo trasformato dal 10 luglio 2027 in un’arena a cielo aperto e l’area di Bagnoli destinata ad accogliere strutture logistiche e interventi di riqualificazione. I numeri spiegano perché l’evento venga considerato una svolta storica: il sindaco Gaetano Manfredi stima un impatto economico tra 1,2 e 1,5 miliardi di euro e le proiezioni parlano di oltre un milione e mezzo di visitatori e circa 11 mila posti di lavoro attivabili tra turismo, servizi, nautica e filiera dell’accoglienza. Cifre che raccontano il peso reale dei grandi eventi nel nuovo soft power delle città. Anche Marzio Perrelli, Ceo dell’America’s Cup Partnership, ha sottolineato che “l’indotto della Coppa prevede valori molto importanti”.

Oltre i numeri: la reputazione internazionale come nuovo asset napoletano

Ma il dato economico non basta a spiegare il valore dell’operazione. La vera forza dell’America’s Cup è anche la capacità di produrre reputazione internazionale: una gigantesca campagna di promozione globale. Ed è qui che Napoli gioca la sua partita più importante. Per anni la città ha vissuto di bellezza non trasformata in sistema economico, oggi invece sembra aver trovato una formula nuova: cultura, identità, turismo, spettacolo e grandi eventi che diventano sviluppo. Perrelli ha spiegato che “il lungomare diventerà Copacabana per tre mesi”, mentre “Bagnoli sarà la vera legacy per il territorio” : bonifiche e valorizzazione del waterfront potrebbero trasformare la manifestazione in un motore di rigenerazione territoriale e sociale, con il neo assessore Carlo Puca chiamato a gestire la promozione del brand internazionale di Napoli, coordinare manifestazioni ed eventi, valorizzare il patrimonio culturale e la partecipazione della cittadinanza.

Napoli non chiede più riscatto: l’America’s Cup come nuova identità

La sensazione è che Napoli stia vivendo qualcosa di profondo: non una semplice stagione fortunata, ma una vera ridefinizione della propria identità. Non più una città che chiede riscatto, ma una città che il riscatto lo sta già trasformando in economia, lavoro e immagine globale. E grazie alla vela potrà aggiungere un tassello in più – dopo gli Internazionali BNL e Ryder Cup a Roma e l’Olimpiade invernale a Milano e Cortina – per confermare l’Italia al centro del mondo sportivo internazionale.