Torino

In duomo nella notte di Pasqua 53 nuovi cristiani per la Diocesi

di Redazione - 4 Aprile 2026

In Duomo a Torino e nelle parrocchie della città sabato sera 4 aprile si terrà la solenne Veglia pasquale presieduta dal cardinale arcivescovo Roberto Repole. Tra i 53 catecumeni che in cattedrale riceveranno i sacramenti dell’iniziazione cristiana ci sono sia italiani che stranieri e 38 sono giovani. Per la prima volta sono stati i catecumeni (cioè coloro che intraprendono un cammino di avvicinamento alla fede cristiana in vista del Battesimo) a essere “protagonisti” del rito della Lavanda dei piedi nella Messa in Coena Domini il Giovedì Santo in Cattedrale. Ogni anno l’Arcivescovo compie il rito con un gruppo di persone che viene scelto tra realtà diverse, quest’anno sarà una rappresentanza dei 53 catecumeni che la notte di Pasqua riceveranno i sacramenti dell’iniziazione cristiana. Nella Veglia di Pasqua in cattedrale saranno 24 a ricevere Battesimo, Eucarestia e Confermazione, gli altri nelle parrocchie in cui sono inseriti. Dei 53 eletti 24 sono uomini e 29 donne, 22 stranieri e 31 italiani, ci sono anche due detenuti. I giovani sono 38 e c’è un bambino con il suo papà.

ilTorinese.it Foto “La Voce e il Tempo”