Cultura & Spettacolo

IN LIBRERIA – La luce nelle crepe della vita

di Eleonora Ciaffoloni - 9 Agosto 2026

Ci sono romanzi che raccontano storie altrui, mentre altri finiscono per raccontare anche qualcosa di chi li legge. Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola appartiene a questa categoria. È un libro che si muove con la leggerezza di una fiaba moderna, ma che affonda le mani nelle emozioni autentiche, trasformando oggetti dimenticati in custodi silenziosi delle nostre vite.

Il protagonista è il signor Pi, un rigattiere che apre il suo negozio ogni mattina alle otto e dieci, mai un minuto prima. Non ripara semplicemente oggetti rotti: li ascolta. Perché ogni tazza scheggiata, ogni orologio fermo, ogni vecchia cartella o chitarra porta impressa la memoria di chi l’ha posseduta. Dentro quelle crepe si nascondono amori, lutti, speranze, occasioni perdute. Il negozio diventa così un luogo di passaggio, dove non trovano una seconda possibilità soltanto le cose, ma anche le persone che varcano quella soglia con il peso delle proprie ferite.

L’idea narrativa è tanto semplice, ma originale. Bussola immagina che gli oggetti possano raccontare la verità su chi li ha amati, usati, dimenticati. Un espediente che gli permette di costruire un mosaico di vite diverse, accomunate dallo stesso bisogno: quello di essere ricordate. Ne nasce un romanzo corale, popolato da personaggi che si sfiorano e si intrecciano, in cui ogni incontro lascia un segno e ogni storia contribuisce a ricomporre un disegno più grande. Punto di forza del libro è soprattutto la scrittura di Bussola, che fa la differenza.

Delicata, misurata, mai sopra le righe, riesce a parlare di dolore, perdita e solitudine senza cadere nel sentimentalismo. La lettura scorre con naturalezza, ma oltre la semplicità si percepiscono riflessioni profonde sul valore della memoria, sul tempo che passa e sulla necessità di custodire i legami. Il signor Pi è un personaggio che rimane dopo la lettura. Non è un eroe, né un saggio, ma un uomo che ha imparato a riconoscere il valore delle ferite, perché sa che è proprio lì che si deposita la vita. La sua bottega diventa una metafora: non esiste qualcosa di davvero inutile se qualcuno è ancora capace di attribuirgli un significato. Vale per gli oggetti, ma soprattutto per le persone.

Il titolo racchiude perfettamente l’anima del romanzo. Il sole che si riflette nelle pozzanghere suggerisce che la bellezza non coincide con la perfezione, ma con la capacità di trovare luce anche nelle imperfezioni, nei ricordi, nelle cicatrici. È un messaggio semplice, e proprio per questo universale. Bussola invita a rallentare, ad ascoltare ciò che normalmente passa inosservato, a guardare oltre l’apparenza delle cose.

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