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Ad agosto Roma resta seduta a tavola. Dove godersela

di Nicola Santini - 9 Agosto 2026

dalla pagina Instagram di @terrazzagiulietta

Agosto a Roma ha due facce. Da una parte le serrande abbassate, le strade che si svuotano e la città che rallenta. Dall’altra una Capitale che, anno dopo anno, sceglie di restare viva anche quando molti partono. Chi rimane scopre una Roma diversa, più respirabile, con tavoli all’aperto, terrazze che guardano i tetti, giardini nascosti e ristoranti che trasformano una cena in un modo piacevole per attraversare l’estate.

Agosto a Roma, dai dehors dell’Aventino ai rooftop

Fra gli indirizzi che restano operativi per tutto il mese c’è Emilio Osteria di Mare, all’Aventino, dove il pescato del giorno detta il ritmo della cucina. Crudi, pasta fresca e una carta dei vini costruita con cura accompagnano le serate nel dehors, diventato uno degli angoli più piacevoli del quartiere. Poco distante, Baccio e i Gradini propone una pizza d’ispirazione napoletana con impasti leggeri e le originali panfocacce chiamate “Gradini”, da gustare nel grande spazio esterno.

L’estate romana si osserva anche dall’alto. Sul rooftop del DOM Hotel, Terrazza Giulietta richiama l’eleganza della Riviera italiana degli anni Cinquanta con cocktail, musica e una cucina che rilegge i grandi classici. Vista spettacolare anche da Terrazza Nainer, tra piazza del Popolo e via del Babuino, dove un aperitivo al tramonto diventa il pretesto per trattenersi fino a cena. Ai piedi del Gianicolo, immersa nel verde di Villa Agrippina, Terrazza Mirador continua a mescolare Mediterraneo e suggestioni giapponesi grazie alla cucina dello chef Koji Nakai.

Giardini, pizza e le fughe fuori città

Chi preferisce l’atmosfera dei giardini trova nel nuovo L’Oratorio Trastevere un rifugio inaspettato. Tavoli all’aperto, cocktail, cucina italiana e un gusto rétro che invita a rallentare. Poco distante, all’interno di Palazzo Dama, Donkey’s Bar interpreta la trattoria in chiave contemporanea, fra piatti della tradizione laziale, piscina e american bar.

Per gli appassionati della cucina giapponese contaminata dai sapori italiani, Nakai, a due passi dal Vaticano, continua ad essere uno degli indirizzi più interessanti della città. Chi invece ha voglia di pizza può puntare su Pizza Chef, riferimento per la pizza romana in teglia, oppure su Santini Pizzeria Romana, all’Appio Latino, dove farine, prodotti dei Castelli Romani e ricette di famiglia raccontano il territorio.

L’estate prosegue anche fuori città. A Follis, sul porto di Fiumicino, il mare arriva direttamente nel piatto con una nuova crostaceria dedicata ad astici e aragoste, mentre Esterina, a Civitavecchia, ha riportato in vita uno storico locale affacciato sul mare con una cucina contemporanea costruita sul pescato locale. Due indirizzi perfetti per trasformare una cena in una piccola fuga dalla città, approfittando delle sere più lunghe dell’anno.

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