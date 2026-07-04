Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati a New York

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L’evento al Madison Square Garden

di Askanews - 4 Luglio 2026

New York, 3 lug. (askanews) – Taylor Swift e il campione Nfl Travis Kelce si sono sposati. Dopo molte indiscrezioni e poche certezze, le nozze più blindate di un vertice di Stato sono state confermate dal portavoce della cantante, secondo quanto riferisce Afp.

Teatro del matrimonio il Madison Square Garden, tempio del basket in cui i New York Knicks hanno appena vinto uno storico titolo Nba, e teatro d’eccezione delle nozze dell’anno, già ribattezzate “il matrimonio reale” degli Usa.

Qui si è svolta la grande cerimonia con mille invitati, fra cui molte celebrità. Nel via vai di macchine nere coi vetri oscurati al Madison Square Garden nella serata di venerdì sono stati avvistati fra gli altri Hugh Grant, Ethan Hawke, Gigi Hadid.