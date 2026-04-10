Cronaca

Incendio al Conservatorio di Milano: 30 evacuati

Le fiamme si sono propagate nel dormitorio, al momento non risultano feriti

di Redazione L'Identità - 10 Aprile 2026

Questa mattina, 10 aprile, al Conservatorio di Milano, è scoppiato un incendio all’interno degli spazi adibiti a dormitorio. L’allarme è scattato intorno alle 8:30, quando una densa nube di fumo ha iniziato a diffondersi rapidamente nei corridoi, sorprendendo le persone presenti nella struttura.

La situazione ha richiesto un intervento immediato dei soccorsi. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono arrivate sul posto in pochi minuti, avviando le operazioni di evacuazione e messa in sicurezza dell’edificio. Circa trenta persone, tra ospiti e personale del Conservatorio, sono state fatte uscire in via precauzionale. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non si registrano feriti gravi né casi di intossicazione rilevanti, grazie anche alla tempestività dell’intervento.

Incendio al Conservatorio a Milano: cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni indicano che le fiamme sarebbero partite da una stanza del dormitorio, dove alcuni materassi avrebbero preso fuoco. Il materiale, altamente infiammabile, ha prodotto in breve tempo un fumo denso e acre che si è propagato rapidamente agli altri ambienti, rendendo necessaria l’evacuazione immediata.

I vigili del fuoco sono riusciti a contenere e spegnere il rogo in tempi rapidi, evitando che l’incendio si estendesse al resto dello storico complesso. Una volta domate le fiamme, sono iniziate le operazioni di bonifica: i locali sono stati ventilati per eliminare il fumo residuo e sono stati effettuati controlli strutturali per verificare eventuali danni.

Resta ancora da chiarire l’origine dell’incendio. Non si esclude, al momento, il dolo. I tecnici sono al lavoro per accertare le cause e valutare le condizioni di sicurezza dell’area interessata. Solo al termine delle verifiche sarà possibile stabilire quando gli spazi potranno tornare pienamente utilizzabili.