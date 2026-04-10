Cronaca

Frana in Molise, riattivata la linea ferroviaria adriatica

Ripresa graduale della viabilità anche su rotaie. Trenitalia avverte: possibili ritardi

di Claudia Mari - 10 Aprile 2026

Disagi alla stazione di Termoli. Autostrada A14 temporaneamente chiusa in via precauzionale, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli in entrambe le direzioni, e linea ferroviaria Bari-Pescara interrotta tra Termoli e Montenero di Bisaccia a causa del risveglio di una frana storica a Petacciato, nel Basso Molise. La riattivazione scaturisce dall'ondata di maltempo abbattutasi sul litorale molisano e che ha portato al crollo del ponte sul Trigno sulla statale 87. Secondo quanto si apprende, ci sarebbero delle lesioni sulla carreggiata dell'A14 e sono in corso le ispezioni per verificarne l'entità. Termoli 7 aprile 2026. ANSA/ANTONELLA SALVATORE

Buone notizie dal Molise: è stata riaperta dalle ore sei di questa mattina, 10 aprile, la linea ferroviaria adriatica, che era stata chiusa nel tratto fra Termoli e Montenero di Bisaccia, in seguito alla frana di Petacciato.

Dopo la frana riparte la linea ferroviaria in Molise, Trenitalia: “Graduale ripresa”

La circolazione, spiega Trenitalia sul proprio sito, “è in graduale ripresa, dopo l’intervento dei tecnici di Rfi”. Nel corso della giornata di oggi e fino al completo ripristino della linea – fa sapere sempre Trenitalia – “il programma dei treni Alta Velocità, Intercity e del Regionale di Trenitalia potrà subire ritardi, modifiche o cancellazioni”. Questo perché i treni dovranno circolare a velocità ridotta, (circa 30 km/h) sotto costante sorveglianza delle squadre di emergenza.

Si tratta di una ripresa dopo giorni di disagi e di circolazione completamente (o parzialmente bloccata) sia su ferro che su strada. Già ieri l’autostrada A14 è stata ufficialmente riaperta al traffico nel tratto molisano. Sul posto, per un sopralluogo tecnico, anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

Nonostante il parziale ripristino della viabilità, resta alta l’attenzione sul comune di Petacciato, colpito dalla frana. Circa cinquanta persone restano ancora evacuate dalle proprie abitazioni. La Protezione Civile e la Regione Molise stanno valutando l’agibilità degli edifici. Intanto si attende il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale, già richiesto a gran voce dalle autorità locali e dalla vicina regione Abruzzo.