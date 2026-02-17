Cronaca

Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli: fiamme a Chiaia e paura tra i residenti

di Lino Sasso - 17 Febbraio 2026

Paura nella notte nel cuore di Napoli: un incendio è divampato nel centrale quartiere di Chiaia e le fiamme hanno colpito lo storico Teatro Sannazaro. Le fiamme hanno sprigionato una densa colonna di fumo visibile da diverse zone della città. L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco con autobotti e diversi mezzi, impegnate nelle operazioni di spegnimento. Le fiamme, alte e violente, hanno raggiunto anche la cupola del teatro, uno degli elementi architettonici più riconoscibili della struttura. Per ore l’aria è risultata pesante e irrespirabile in tutta la zona. “Siamo svegli dalle cinque, c’è una nube impressionante”, raccontano alcuni residenti della centralissima via Chiaia. “Siamo in casa con i fazzoletti sul naso”, aggiungono, descrivendo momenti di forte apprensione.

Indagini in corso sulle cause dell’incendio

Secondo le prime informazioni circolate, quattro persone sarebbero rimaste intossicate e trasportate in ospedale per accertamenti. Tuttavia, fonti dei vigili del fuoco precisano che al momento non risulterebbero feriti né intossicati gravi. La situazione è in continuo aggiornamento mentre le operazioni di spegnimento proseguono per domare definitivamente il rogo. Le cause dell’incendio non sono ancora chiare. Le fiamme, sviluppatesi nel corso della notte, si sono propagate rapidamente fino alla parte superiore dell’edificio, rendendo particolarmente complesse le operazioni di intervento. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia, che si occuperanno delle indagini per accertare l’origine del rogo e verificare eventuali responsabilità. Non si esclude alcuna ipotesi.

Teatro Sannazaro di Napoli: un incendio che colpisce un simbolo della città

Presente davanti al teatro anche la direttrice artistica, Lara Sansone, nipote della storica attrice Luisa Conte. Appresa la notizia delle condizioni della struttura, Sansone è scoppiata in lacrime, visibilmente scossa per quanto accaduto al simbolo culturale della città. Il Teatro Sannazaro rappresenta un punto di riferimento per la tradizione teatrale napoletana. L’incendio che lo ha coinvolto ha suscitato forte preoccupazione tra cittadini e operatori culturali. Le operazioni dei vigili del fuoco sono ancora in corso e si sta procedendo anche allo sgombero della abitazioni vicine al teatro con l’evacuazione dei residenti. Nelle prossime ore si attendono aggiornamenti ufficiali sull’entità dei danni e sulle reali conseguenze dell’incendio che ha scosso il quartiere Chiaia.