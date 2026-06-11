Esteri

Incidente al Pentagono, scattano evacuazioni e lockdown

L'annuncio della Cnn, la conferma dei vigili del fuoco: "Incidente con materiali pericolosi"

di Maria Graziosi - 11 Giugno 2026

Un “incidente legato a materiali pericolosi” ha fatto scattare il lockdown al Pentagono. Diversi piani della struttura più (iconicamente) sicura degli Stati Uniti d’America sono già stati isolati mentre il resto dell’edificio è in fase di evacuazione. La notizia è stata lanciata dalla Cnn che ha citato tre fonti ritenute informate sui fatti. L’episodio, poi, è stato confermato dai vigili del fuoco locali. Che hanno dovuto fare ingresso al Pentagono indossando maschere antigas. Proprio come in un film.

Lockdown al Pentagono

Il portavoce del Pentagono stesso, di fronte alle notizie che venivano pubblicate dai media, ha dovuto fare chiarezza e confermare ciò che stava accadendo. Sean Parnell ha raccontato che i sistemi interni alla struttura “hanno rilevato un problema di qualità dell’aria che richiede misure precauzionali, in attesa di determinarne la gravità”. Perché? Semplice: si sarebbe registrato “un incidente legato a materiali pericolosi”. Ma non si sa, almeno per il momento, quali siano le cause che hanno fatto insorgere il problema.

La versione dei vigili del fuoco

Sul lockdown al Pentagono è arrivata, affidata a una nota apparsa sulla piattaforma social di X, la versione dei vigili del fuoco di Arlington, Virginia. I caschi rossi americani “stanno attualmente operando al Pentagono per supportare” la Pentagon Force Protection Agency, l’agenzia dedicata a proteggere il personale del Pentagono, “durante un incidente con materiali pericolosi”. La notizia è andata immediatamente virale e sono in tanti a chiedersi le ragioni di un incidente a dir poco inedito nel cuore stesso del potere Usa.