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Incinta muore con la bambina dopo le dimissioni dall’ospedale

La tragedia al San Leonardo di Castellamare di Stabia (Na). Scattano le indagini

di Maria Graziosi - 11 Ottobre 2026

Incinta al settimo mese di gravidanza, muore con la bambina che portava in grembo a distanza di qualche ora dalle dimissioni in ospedale. La tragedia è avvenuta a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Aperto un fascicolo di inchiesta da parte dei magistrati della Procura della Repubblica in seno al tribunale di Torre Annunziata. Anche l’Asl ha deciso di far chiarezza sui fatti e ha annunciato di aver avviato un’indagine interna. Ma a Piano di Sorrento, dove la donna, già madre di un altro bambino, viveva con la famiglia non si aspetta altro che la verità.

Incinta muore con la bimba dopo le dimissioni dall’ospedale

Si chiamava Greta Astarita, aveva 33 anni e nella notte tra venerdì e sabato si era recata al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Accusava dolori all’inguine. Dopo i controlli, la donna era stata riconsegnata ai familiari che l’avevano accompagnata al pronto soccorso. Da quelle analisi, infatti, non sarebbero emersi elementi tali da indurre i medici a disporre il ricovero. La situazione, però, si è aggravata in poche ore. La donna avrebbe addirittura perso conoscenza. È stato necessario riportarla in ospedale, lì dove poi s’è consumata la doppia e straziante tragedia.

Prima la figlia, poi purtroppo la madre

Qui la situazione è precipitata nel giro di poco. Prima i medici avrebbero annunciato la morte della bambina. Poi quella della madre. Che nel frattempo era stata ricoverata nel reparto di rianimazione della struttura sanitaria stabiese. Per fare piena chiarezza attorno alle cause della morte della donna incinta e della bimba che portava in grembo sarà necessaria l’autopsia. Gli esami sono già stati disposti dai magistrati di Torre Annunziata. Gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia, intanto, hanno già provveduto a sequestrare documenti e cartelle cliniche.

Il precedente nello stesso ospedale

La morte della donna incinta e della sua bambina arriva a distanza di pochissimi giorni dagli sviluppi giudiziari relativi a un’altra tragedia verificatisi nello stesso ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Già, perché lì si è registrata la morte di un neonato e, stando a quanto sarebbe emerso dalle indagini della Guardia di Finanza, per occultare eventuali responsabilità avrebbero creato un nodo al cordone ombelicale per far apparire la morte del bambino come inevitabile. Per quel caso sono indagati quattro medici. L’ex primaria del reparto è finita ai domiciliari.

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