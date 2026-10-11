Politica

Mattarella all’Anmil: “Sicurezza sul lavoro tutelata da Costituzione”

Il messaggio del Capo dello Stato per la 76esima giornata nazionale delle vittime di infortuni sul lavoro

di Giovanni Vasso - 11 Ottobre 2026

Arriva il monito del Capo dello Stato Sergio Mattarella in occasione della 76esima giornata nazionale dedicata alle vittime degli infortuni sul lavoro dell’Anmil. Il Presidente della Repubblica ha inviato un messaggio importante al presidente dell’organizzazione, Amedeo Bozzer, in cui partendo dalla scelta di fare di Longarone, in occasione del 63esimo anniversario della tragedia del Vajont, la “capitale” dei grandi temi del lavoro. A cominciare naturalmente dalla sicurezza.

Mattarella e il messaggio alle vittime di infortuni sul lavoro

Mattarella è, appunto, partito dalla decisione relativa alla location delle celebrazioni: “La scelta di Longarone come luogo della 76esima Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro richiama uno dei più gravi disastri ambientali avvenuti nel nostro Paese”. E dunque: “Suona monito di quanto sia necessario porre la vita e la dignità di ciascuna persona al centro di ogni scelta, a partire da quelle collettive e da quelle che caratterizzano i contesti di produzione e di lavoro”.

La Costituzione al centro

Mattarella prosegue: “La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro trova il suo fondamento nei principi della Costituzione”. E, dunque, l’inquilino del Quirinale specifica: “Da essi discende un dovere concreto: intervenire sui rischi prima che si traducano in incidenti, attraverso una prevenzione efficace, una formazione adeguata e misure di protezione capaci di ottimizzare, a questo scopo, i cambiamenti tecnologici e organizzativi del lavoro”. Il ruolo dell’associazione, in questo, è centrale. “Il ruolo dell’Anmil, libera associazione diretta a sostenere con le sue attività, anche di rappresentanza, gli infortunati, i superstiti e le loro famiglie, è prezioso”.

“Un impegno per la tutela dei diritti”

Sergio Mattarella spiega perché: “Si tratta di un impegno che unisce alla tutela dei diritti il sostegno concreto alle persone e l’accompagnamento nei percorsi di inclusione e di reinserimento sociale e lavorativo, dopo l’infortunio. In questo senso, Anmil opera come vero e proprio agente della Costituzione”. -Quindi un saluto e una riflessione: “Alle vittime degli incidenti sul lavoro e alle loro famiglie va il commosso pensiero e l’impegno della Repubblica. Questa Giornata richiama istituzioni e forze sociali a una responsabilità non eludibile: fare della prevenzione un’attività permanente, affinché nessun lavoro possa mettere in pericolo la vita di chi lo svolge”.

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