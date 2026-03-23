Attualità

Inferno New York: due morti, scalo ko, caos voli

di Giorgio Brescia - 23 Marzo 2026

Il cuore del sistema aeroportuale di New York paralizzato da una tragedia che ha trasformato la scorsa notte in un incubo. All’aeroporto LaGuardia, un jet bimotore Bombardier CRJ-900 di Air Canada Express, proveniente da Montreal con 76 persone a bordo, si è scontrato violentemente contro un mezzo dei vigili del fuoco dell’Autorità Portuale durante la fase di atterraggio.

L’impatto sulla pista 4, devastante. La parte anteriore del velivolo distrutta, il bilancio provvisorio parla di due morti. Le vittime, identificate nel pilota e nel copilota dell’aereo, oltre a diversi feriti tra il personale di terra e i passeggeri.

La dinamica del disastro di NY: un errore fatale in torre di controllo?

Le prime ricostruzioni basate sulle registrazioni audio della torre di controllo di New York svelano una sequenza di ordini drammatici e contrastanti. Al camion dei pompieri, impegnato nel gestire un’altra emergenza minore, era stato inizialmente concesso il permesso di attraversare la pista.

Tuttavia, quando il controllore del traffico aereo si è reso conto dell’imminente collisione con il volo Air Canada in fase di toccata, l’ordine di arresto è arrivato troppo tardi.

Nonostante le grida “Stop, stop!” trasmesse via radio, l’aereo ha colpito il mezzo di soccorso a una velocità di circa 40 chilometri orari, una spinta sufficiente a sventrare la cabina di pilotaggio.

Voli bloccati e indagini in corso

La Federal Aviation Administration ha emesso un ordine di ground stop immediato, sigillando lo scalo e dirottando centinaia di voli verso il JFK e Newark. Al momento, l’aeroporto LaGuardia resta ufficialmente chiuso per permettere i rilievi della National Transportation Safety Board e le operazioni di messa in sicurezza dei rottami.

Le autorità avvertono che i disagi si protrarranno per l’intera giornata di oggi. Un effetto domino che sta già mandando in tilt i collegamenti aerei dell’intera costa orientale degli Stati Uniti, già provata da una settimana di scioperi e tensioni nel settore della sicurezza.

Sicurezza aerea al bivio: la spia di un sistema fragile

L’incidente del LaGuardia, la spia di una crisi più profonda che sta colpendo l’aviazione americana. Molti analisti vedono in questo scontro il risultato di un sistema sotto stress, dove il sovraffollamento delle piste e la stanchezza del personale — acuita dalle recenti tensioni politiche e dai tagli al budget della sicurezza — aumentano esponenzialmente il rischio di errore umano.