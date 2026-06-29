Politica

Insulti sul web a Roccella, Meloni: “Uno schifo”

L'insostenibile ondata di fango social, la premier: "C'è un limite che non va superato"

di Cristiana Flaminio - 29 Giugno 2026

I leoni da tastiera non si fermano nemmeno di fronte al dramma che ha colpito il ministro alla Famiglia Eugenia Roccella, una valanga di insulti irripetibili contro cui si è scagliata, con forza, la presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni. Il tema è sempre lo stesso. L’impunità in rete. O, almeno, quella che si percepisce come tale. Spazi resi un postribolo che qualcuno addirittura pretenderebbe dipingere quale vera libertà. Come se l’insulto, immotivato e cattivo, sia un atto di coraggio. Il mondo al contrario, per citare quello lì.

Insulti a Roccella, Meloni insorge

Di fronte alla valanga di insulti che ha colpito il ministro Eugenia Roccella è insorta la premier Meloni. “Leggere in queste ore commenti ignobili e disumani contro Eugenia Roccella è qualcosa che fa rabbrividire. C’è un limite che non dovrebbe mai essere superato, ed è quello del rispetto dovuto alla sofferenza umana. Quando si arriva a colpire una persona e una famiglia in un momento così drammatico, non si è più nel campo dello scontro politico, ma in quello della miseria morale. È anche il frutto di un clima avvelenato che alcuni hanno alimentato per troppo tempo, legittimando odio, disumanizzazione e disprezzo. E questo schifo dovrebbe indignare tutti, senza eccezioni e senza ambiguità”.

Le ricerche continuano coi droni

Mentre sul web gli insulti colpiscono il ministro Roccella, le ricerche dei soccorritori continuano senza sosta. Il marito dell’esponente del governo, Luigi Cavallari, s’è tuffato nel lago di Vico e non è più riemerso. I vigili del fuoco lo stanno cercando con l’ausilio di robot e droni ma il problema resta quello della scarsa visibilità delle acque. Sono ore d’ansia e d’angoscia per la famiglia del ministro Roccella e la caterva di insulti da lei subita richiama le coscienze.