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Così la Corea del Sud ambisce al primato globale sui chip

Il piano da 518 miliardi di dollari del governo: Seul punta a diventare una potenza planetaria

di Martino Tursi - 29 Giugno 2026

La Corea del Sud ambisce alla corona di regina globale dei chip: via al maxi investimento da 518 miliardi di dollari che porterà alla nascita di uno dei più grandi, e ambiziosi, hub di semiconduttori al mondo. Il governo di Seul ha annunciato l’offensiva che porterà alla nascita di un progetto che s’annuncia capace di integrare alcune tra le maggiori aziende del Paese insieme alla parte pubblica. L’obiettivo del ministero all’industria, guidato da Kim Jung-kwan, è quello di fare delle regioni di Gwangju e Jeolla il secondo polo produttivo del Paese. Che, insieme a quello di Seul, potrebbe proiettare la Tigre asiatica in vetta al mondo hitech.

La Corea e la corona globale dei chip

L’investimento che porterà la Corea del Sud ad ambire alla corona globale dei chip sarà pari a 800 trilioni di wan, pari a 517,9 miliardi di dollari. Gran parte del piano sarà finanziata con fondi privati. In campo ci sono i colossi. C’è Samsung Electronics Co. e SK Hynix Inc. E poi a seguire una lunga serie di altre aziende, nei settori dei semiconduttori, dell’intelligenza artificiale (IA) e dei centri dati per l’IA. Chiaramente. Il ministro Kim ha affermato che la regione del Chungcheong sarà trasformata in un polo avanzato per il packaging dei semiconduttori grazie a un investimento di 81 trilioni di won, al fine di soddisfare la crescente domanda di packaging dovuta all’espansione della produzione di chip. Quello che avrebbe dovuto fare Intel in Europa, prima di scegliere di tornarsene negli States.

Un piano ambizioso

Le regioni di Daegu e del Gyeongsang Settentrionale saranno invece promosse come centri di innovazione per materiali, componenti e apparecchiature per semiconduttori. Ogni territorio della Corea aiuterà il Paese a produrre, studiare, ricercare e rendere realtà il primato globale sui chip. Il governo di Seul s’è impegnato ad aiutare le aziende ad accelerare gli investimenti nel settore dei semiconduttori anticipando di ben dodici anni la costruzione di nuovi impianti di produzione. A sostegno di questa espansione, il governo si è impegnato a semplificare le procedure di autorizzazione e costruzione, investendo al contempo in infrastrutture critiche, tra cui l’energia elettrica e le forniture idriche industriali.