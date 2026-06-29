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Mondiali, passa il Canada: il programma dei sedicesimi

A Los Angeles basta un gol al 92esimo per superare il Sudafrica. Tutto il tabellone

di Pietro Pertosa - 29 Giugno 2026

Il Canada batte il Sudafrica ai sedicesimi ed è la prima squadra ad accedere agli ottavi di finale del Mondiale. Basta un gol di Eustaquio, giunto addirittura al 92esimo, a regalare ai calciatori della Foglia d’Acero il passaggio del turno ai danni dei solidissimi Bafana Bafana. Che, pur senza contare su talenti eccelsi, son riusciti a piazzarsi alla fase a eliminazione del torneo continentale. Un segnale, innegabile, del fatto che l’Africa non è più la terra dove il calcio è solo un fatto di folklore.

Il Canada batte il Sudafrica: via ai sedicesimi del Mondiale

A Los Angeles, una staffilata dal limite dell’area di rigore regala al Canada di Eustaquio il passaggio del turno proprio ai danni del Sudafrica. E, agli ottavi, potrebbe incrociare un’altra africana. Si tratterebbe del Marocco che dovrà affrontare nel turno dei sedicesimi dei Mondiali gli oranje dell’Olanda. Una sfida che punta a ribaltare le solite gerarchie del calcio. Coi maghrebini che punta a ricordare al mondo che, nell’ultima edizione dei mondiali, il quarto posto non è mica arrivato per caso.

Il resto del programma

Canada e Sudafrica hanno inaugurato la fase a eliminazione diretta. Il resto del programma dei sedicesimi dei mondiali: oggi alle 19 c’è Brasile-Giappone, poi alle 22.30 sarà la volta di Germania e Paraguay. Toccherà quindi a Olanda e Marocco, a seguire Costa d’Avorio-Norvegia, Francia-Svezia, Messico-Ecuador, Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal. Poi saranno i padroni di casa Usa a incontrare la Bosnia, quindi Spagna-Austria, Portogallo-Croazia, Svizzera-Algeria, Australia-Egitto. Sabato torna in campo Messi per Argentina-Capoverde, conclude il quadro la sfida Colombia-Ghana.