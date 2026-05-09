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Internazionali di Tennis, Musetti vola al terzo turno

Stabilito il nuovo record assoluto di biglietti venduti nella storia degli Internazionali BNL d'Italia in una solagiornata

di Redazione - 9 Maggio 2026

Lorenzo Musetti approda al terzo turno degli Internazionali d’Italia. Il tennista azzurro ha battuto ieri sera il francese Giovanni Mpetshi Perricard in due set con il punteggio di 6-4, 6-4 nel secondo turno del Masters 1000 di Roma al termine di una partita tenuta saldamente in pugno.

La chiave della vittoria di Musetti

L’azzurro è riuscito a limitare i danni del fortissimo servizio dell’avversario e a piazzare un doppio break prima al quinto game del primo set e poi al settimo del secondo. Al prossimo turno Musetti affronterà l’argentino Francisco Cerundolo.

Numeri da urlo per gli Internazionali d’Italia

Gli Internazionali d’Italia stanno facendo segnare numeri da record: nella sola sessione pomeridiana di ieri sono stati venduti 30.703 biglietti e, considerando anche la sessione serale, è stata superata quota 40 mila biglietti venduti nell’arco di 24 ore. Un risultato che conferma il crescente interesse del pubblico per il torneo e per il grande tennis al Foro Italico.