Internazionali di Tennis, Musetti vola al terzo turno
Stabilito il nuovo record assoluto di biglietti venduti nella storia degli Internazionali BNL d'Italia in una solagiornata
Lorenzo Musetti approda al terzo turno degli Internazionali d’Italia. Il tennista azzurro ha battuto ieri sera il francese Giovanni Mpetshi Perricard in due set con il punteggio di 6-4, 6-4 nel secondo turno del Masters 1000 di Roma al termine di una partita tenuta saldamente in pugno.
La chiave della vittoria di Musetti
L’azzurro è riuscito a limitare i danni del fortissimo servizio dell’avversario e a piazzare un doppio break prima al quinto game del primo set e poi al settimo del secondo. Al prossimo turno Musetti affronterà l’argentino Francisco Cerundolo.
Numeri da urlo per gli Internazionali d’Italia
Gli Internazionali d’Italia stanno facendo segnare numeri da record: nella sola sessione pomeridiana di ieri sono stati venduti 30.703 biglietti e, considerando anche la sessione serale, è stata superata quota 40 mila biglietti venduti nell’arco di 24 ore. Un risultato che conferma il crescente interesse del pubblico per il torneo e per il grande tennis al Foro Italico.
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