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Occhio Sinner, agli Internazionali di Roma c’è pure Djokovic

Confermata la partecipazione del campione serbo: Alcaraz non ci sarà

di Paolo Diacono - 4 Maggio 2026

Eterno Novak Djokovic, il campione serbo ha annunciato che impugnerà (ancora) la racchetta e scende in campo agli Internazionali di Roma. La partecipazione è stata confermata da un incontro che è stato fissato, al Foro Italico, contro il peruviano Ignacio Buse. Sarà il primo allenamento per il campione in vista dell’inizio del torneo. Che si preannunciava già come una grande festa azzurra. Tra la partecipazione di Jannik Sinner e dei campioni italiani che stanno crescendo dietro e attorno a lui.

Djokovic agli Internazionali di Roma

La presenza di Novak Djokovic agli Internazionali di Roma renderà il torneo molto più interessante. Tante, infatti, sono le assenze già assodate alla vigilia. Non ci sarà, per dire, Carlos Alcaraz che ha alzato bandiera bianca. Colpa dell’infortunio al polso destro. Che lo costringerà a saltare, insieme, sia Roma che il Roland Garros. E, forse, il periodo di recupero sarà ancora più lungo visto che dalla Spagna giungono voci che vorrebbero i tempi di convalescenza dilatarsi ancora per il murciano.

Sinner pigliatutto

Il grande favorito della vigilia è e rimane Jannik Sinner. Fresco di trionfo a Madrid, il campionissimo altoatesino punta a fare gli onori di casa e a vincere gli Internazionali di Roma ma sulla sua strada potrebbe incrociare proprio Novak Djokovic. Che è e rimane uno degli avversari più tosti da affrontare. Per Sinner, certo, ma in generale per tutti gli altri tennisti del circuito. La sfida a Roma, dunque, si arricchisce di un capitolo nuovo. E di tanto fascino in più.