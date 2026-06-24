Esteri

Tragedia in mongolfiera in Brasile

La gita all’alba nella Cappadocia brasiliana si trasforma in una tragedia

di Gianluca Pascutti - 24 Giugno 2026

Una gita turistica in mongolfiera si è trasformata in tragedia a Praia Grande, nello Stato di Santa Catarina, nel sud del Brasile. L’incidente è avvenuto sabato 21 giugno 2025, nelle prime ore del mattino, in una zona panoramica molto nota per i voli turistici, soprannominata Cappadocia brasiliana, per i suoi canyon spettacolari. A bordo della mongolfiera c’erano 21 persone. Il volo doveva offrire un’esperienza suggestiva all’alba. In pochi minuti, però, il panorama da cartolina è diventato uno scenario di emergenza.

Il bilancio delle vittime e dei feriti

Il bilancio ufficiale parla di otto morti e tredici feriti. Alcuni feriti si trovano in condizioni gravi. Le squadre di soccorso sono arrivate rapidamente nell’area, tra terreni impervi e difficili da raggiungere. I medici hanno stabilizzato i passeggeri feriti e li hanno trasferiti negli ospedali della regione. Le autorità locali hanno attivato subito le procedure di emergenza e hanno messo a disposizione supporto psicologico per familiari e testimoni.

Le prime ricostruzioni sull’incendio in volo

Le testimonianze parlano di fiamme visibili già in quota. Secondo le prime ricostruzioni, il fuoco sarebbe partito dalla zona del bruciatore o dall’interno della cesta della mongolfiera. Il calore ha danneggiato la struttura e il cesto avrebbe iniziato a perdere quota rapidamente. Alcuni video amatoriali mostrano la mongolfiera in fiamme e il cesto che si stacca prima dell’impatto al suolo. Gli inquirenti stanno analizzando ogni dettaglio tecnico. Gli investigatori valutano l’ipotesi di un guasto all’impianto di alimentazione del bruciatore o di un errore nelle procedure di sicurezza a terra.

Indagini in corso e controlli sulla sicurezza

Le autorità brasiliane per l’aviazione civile hanno aperto un’inchiesta. Gli investigatori stanno esaminando la documentazione della società che gestisce i voli in mongolfiera, le manutenzioni effettuate e le abilitazioni del pilota. Gli inquirenti ascoltano i sopravvissuti e i testimoni presenti nella zona dei canyon. L’obiettivo è capire se l’incidente derivi da un problema tecnico, da una negligenza o da una combinazione di fattori.

Impatto sul turismo e prossimi passi

Praia Grande vive molto di turismo esperienziale e di voli panoramici. Dopo la tragedia, molti operatori hanno sospeso le attività in mongolfiera in via precauzionale. Le autorità locali valutano nuove regole e controlli più severi per i voli turistici.