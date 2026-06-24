Roma bollente, migliaia di fedeli dal Papa tra ombrelli e ventagli

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All’udienza del mercoledì: "Ci rinfresca con la sua parola"

di Askanews - 24 Giugno 2026

Città del Vaticano, 24 giu. (askanews) – Cappelli, ombrelli, ventagli, teli sulla testa; l’ondata di caldo torrido che sta colpendo anche l’Italia in questi giorni non ha scoraggiato i fedeli che a migliaia sono arrivati in piazza San Pietro per l’udienza del mercoledì di Papa Leone XIV.

Qualcuno ha trovato anche la forza di ballare in una giornata da bollino rosso nella Capitale e in altre 15 città. “Saluto i fedeli delle tante parrocchie qui presenti nonostante il caldo di questi giorni” ha detto il Pontefice al termine dell’udienza generale rivolgendosi ai pellegrini.

“Molto caldo ma molto bello stare con lui e vedere un po’ la Chiesa Universale. Siamo 800 sacerdoti provenienti da tutte le parti del Nord America e del Sud America” ha detto padre Joe, dal New Jersey.

Tanti sono arrivati dal Messico: “È stato molto bello, Il Papa ci rinfresca con la sue parola, ci dà acqua, ci dà tutto. Siamo contenti” ha affermato un prete dal Sudamerica.

“Sì, faceva molto caldo, c’era così tanta gente, ma è stato davvero toccante” racconta una turista.

“Siamo rimasti al sole per circa due ore, ma ne è valsa assolutamente la pena per vedere il Papa di persona e vivere un’esperienza che ci ha cambiato la vita” ha detto un’altra.